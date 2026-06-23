قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خناقة ولاد العم.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب بيع اللحوم بسوهاج
الجزائر يقلب النتيجة على الأردن ويفوز 2-1 في كأس العالم
انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن
من العقد إلى التقاضي.. كيف نظم مشروع قانون الأسرة حقوق الزوجة المالية؟
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 23-6-2026
كأس العالم 2026.. هدف قاتل للجزائر أمام الأردن عن طريق أيمن جويري
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة ويوجه بسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة
نذير بن بو علي يتعادل لـ الجزائر أمام الأدرن في كأس العالم
تداول صورة مزعومة لإمتحان ايطالي الثانوية العامة فجر اليوم|والتعليم:قديمة ومفبركة
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. الموقف الشرعي
رقابة قضائية موسعة على الطلاق.. ماذا يحدث خلال أول 3 سنوات من الزواج؟
ثبات محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23-6-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد موسى: بلاش سلبيات.. كلنا مع منتخب مصر والعالم بيتكلم صلاح| فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

طالب الإعلامي أحمد موسى، المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، ولاعبي الفراعنة بالفوز في مباراة إيران القادمة، لضمان التأهل كمتصدر لمجموعته، مردفًا:«أرجوكم كفاية سلبيات، كفاية كلام عن سلبيات عن المنتخب، لازم كلنا نكون وراء المنتخب ولاعبينا، العالم كله يتحدث عن مصر، محمد صلاح كل الصحف بتتكلم عنه».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المونوريل نقل آلاف المشجعين للعاصمة الإدارية لمشاهدة مباراة منتخب بلدنا، مردفًا:«العدد الكبير اللي راح العاصمة محتاجين وسيلة نقل حديثة زي المونوريل، شوف شكل ومحطات المونوريل، في 30 ألف أو 40 ألف مواطن لنقلهم للعاصمة الجديدة لمشاهدة المباراة، إحنا عاوزين دا دائمًا، أدي العاصمة كمان شكلها إزاي، لسه كمان لما تشوفوا العاصمة والشغل اللي بيتعمل فيها، كمان لسه لما يتم إقامة فعاليات وبطولات فيها هتكون عاملة إزاي».

وتابع:«عاوزين نحافظ على اللي وصلنا ليه، الناس في تزايد في تشجيع المنتخب الوطني، فان زون به أكبر شاشة على مستوى الشرق الأوسط، كل مباراة بنشوف فيها إقبال كبير من جماهيرنا لمساندة المنتخب وتشجيعه».

وأكمل:«الله أكبر على مستوى مصطفى شوبير، مصطفى شوبير له دور كبير في الحفاظ على حظوظ المنتخب في العودة، تصدى لأكثر من مرة ما شاء الله عليه، ولا كأنه كورتوا، بيقدم مستوى قوي قدام لاعبين طوالهم 190 سم، وبعد تسجيل الهدف الثالث كان في ضغط قوي من نيوزيلندا ونجح شوبير في التصدي لأكثر من كرة».

وأكمل:«الميزة اللي في كابتن حسام حسن، أن المنتخب بيجيب هدف مش بيركن يدافع، لا بيجيب هدف ويهاجم ويجيب التاني وعاوز يجيب التالت، الكابتن حسام أعطى الثقة لكابتن مصطفى شوبير، وشوبير استغل الفرصة، ودلوقتي حديث العالم كله بالمستوى اللي بيقدمه». 

أحمد موسى حسام حسن محمد صلاح صدى البلد منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد قليل.. 37 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في سوهاج

اسعاف

تعرف على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في أسوان

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. فرحة بفوز منتخب مصر ومتابعة لرصد درجات الشهادة الإعدادية

بالصور

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد