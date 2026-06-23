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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو سلامة بعد فوز المنتخب: كل اللاعبين أبطال ماعدا واحد

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

حرص المخرج عمرو سلامة على الاحتفال بعد فوز منتخبنا الوطني أمام نيوزيلندا وتصدر مجموعته في بطولة كأس العالم. من خلال منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أشاد فيه بأداء الجهاز الفني واللاعبين عقب المباراة.

وأكد عمرو سلامة في منشوره أنه يتراجع عن أي شكوك سابقة تجاه المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، معتبرًا أن ما حققه مع الفراعنة يمثل إنجازًا كبيرًا في تاريخ الكرة المصرية.

كما وجه التحية لجميع لاعبي المنتخب، واصفًا إياهم بالأبطال والمحاربين، مشيرًا إلى أنهم قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم وأهدوا الجماهير فرحة كروية استثنائية.

وأثار الجزء الأخير من المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بعدما اختتم رسالته بتوجيه الشكر لجميع اللاعبين “باستثناء واحد”، دون أن يكشف عن اسم اللاعب المقصود، ما فتح باب التكهنات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وواصل منتخب مصر كتابة فصول جديدة في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، بعدما حقق إنجازاً استثنائياً في بطولة كأس العالم 2026، عقب نجاحه في قلب تأخره أمام منتخب نيوزيلندا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة حملت الكثير من الإثارة والندية.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط في مشوار البطولة، بل كان يحمل رقماً تاريخياً للقارة الأفريقية، بعدما أصبح منتخب مصر أول فريق أفريقي ينجح في تحويل تأخره إلى فوز خلال نهائيات كأس العالم منذ عام 2018، ليكسر غياباً دام 8 سنوات عن تحقيق "الريمونتادا" الأفريقية في أكبر محافل كرة القدم العالمية.

المخرج عمرو سلامة فيسبوك حسام حسن كأس العالم 2026 فوز منتخبنا الوطني أمام نيوزيلندا

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