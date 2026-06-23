دونجا: حسام حسن سر تحول أداء مصر أمام نيوزيلندا وأتمنى الاستمرار

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً مختلفًا تمامًا في الشوط الثاني من مواجهة نيوزيلندا التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال دونجا خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن المنتخب لم يظهر بأفضل مستوياته خلال الشوط الأول، لكنه نجح في تصحيح الأوضاع بعد الاستراحة، مشيدًا بالدور الذي لعبه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تغيير شكل الفريق خلال النصف الثاني من المباراة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تغييرات حسام حسن وإعادة توزيع مراكز اللاعبين منحت المنتخب أفضلية واضحة وساهمت في السيطرة على مجريات اللقاء وتحقيق الفوز الذي منح الفراعنة صدارة المجموعة.

وأكمل :"مباراة إيران صعبة وحسام حسن سيذاكرها بشكل جيد وقد يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها الشوط الثاني أمام نيوزيلندا ".

وتابع:" أنصح لاعبي منتخب مصر بالتركيز واللعب بقوة وعدم الاستهانة بمنتخب إيران ".

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على مواصلة المشوار بنجاح، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز على إيران خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات وحسم التأهل للدور التالي بأفضل صورة ممكنة.