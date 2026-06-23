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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد جابر: منتخب مصر حقق مكاسب بالجملة أمام نيوزيلندا.. وشوبير من نجوم اللقاء

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد المحلل الرياضي محمد جابر أن منتخب مصر حقق مكاسب بالجملة خلال انتصاره أمام نيوزيلندا الأول في تاريخه بنهائيات كأس العالم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال محمد جابر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «مكاسب بالجملة لمنتخب مصر في مباراة نيوزيلندا.. بنسبة كبيرة ضمنا الصعود لدور الـ32 وحققنا أول فوز في تاريخنا بكأس العالم، ومحمد صلاح سجل أيضًا في المباراة وأصبح الهداف التاريخي لمصر».

وأردف قائلًا: «منتخب مصر كان في حالة تخبط في الشوط الأول، وحسام حسن أدرك بين شوطي اللقاء أن الطريقة التي يلعب بها المنتخب لن تجدي نفعًا مع منتخب نيوزيلندا».

وأشار إلى أن حسام حسن أدرك أنه أعطى منتخب نيوزيلندا أكبر من حجمه، وأعطى تعليمات للظهيرين أحمد فتوح ومحمد هاني للتقدم في الجانب الهجومي.

وأشاد جابر بمستوى مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه كان من نجوم مباراة نيوزيلندا ولا يجب أن نبخسه حقه على ما قدمه في اللقاء.

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم حسام حسن

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