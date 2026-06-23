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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: تعليمات حسام حسن ومحمد صلاح كلمة السر في الفوز أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز منتخبنا الوطني أمام نيوزيلندا وتصدر مجموعته في بطولة كأس العالم.

وقال هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مباراة نيوزيلندا تاريخية لمنتخب مصر والفوز بها سيبقى تاريخي لنا وسعداء بأداء المنتخب".

وأضاف: "تعليمات حسام حسن بين شوطي المباراة حولت أداء لاعبي المنتخب ونجحوا في تقديم شوطا تاريخيا أمام نيوزيلندا وكانت كلمة السر في الفوز".

وتابع نجم الأهلي السابق: "منتخب مصر قدم شوط ثاني تاريخي وكان قادرًا على الفوز بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف، ومحمد صلاح محور حديث العالم بعد الفوز على نيوزيلندا وعندما يكون في حالته يكون يعطي للاعبين الطمأنينة وهو لاعب كبير ولديه شخصية".

وأكد: "زيزو كان لديه فرصة لتسجيل الهدف الرابع ولكن الاستعجال كان وراء إضاعته للفرصة وأتعجب من إهدارها بهذا الشكل".

وواصل: "منتخب إيران يشبه طريقة لعب مصر ونجح في فرض السيطرة على مباراة بلجيكا وحارس المرمى كانت كلمة السر في التعادل بتلك المواجهة وكل منتخبات المجموعة لديهم فرص في التأهل".

وشدد: "بلجيكا الأقرب للفوز على نيوزيلندا في الجولة الأخيرة ويجب أن يلعب المنتخب على الفوز أمام إيران لأن الخسارة قد تؤهل المنتخب كمركز ثالث وهذا لا نريده ويجب الحفاظ على الصدارة".

واختتم: "مباراة إيران متكافئة وهو منتخب منظم ويجيد التحولات ويمتلكون أسلحة مميزة ويجب التحضير الجيد لتلك المواجهة".

منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة حسام حسن

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