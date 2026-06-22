بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها وبنها الأهلية لإنشاء مستشفى جامعي في العبور

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى جامعي بمدينة العبور.

جاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الأمناء بحضور الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية ، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء ، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن المشروع يأتي في إطار رؤية جامعة بنها الأهلية لتعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في دعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي الجديد سيشكل نموذجًا للتكامل بين التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة العلاجية.

وأضاف “ السعيد ” أن المستشفى سيسهم في تلبية احتياجات أهالي مدينة العبور والمناطق المحيطة، فضلًا عن توفير فرص تدريب عملي متقدمة لطلاب الكليات الطبية، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جهته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العبور يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية والتعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جامعة بنها ستسخر خبراتها وإمكاناتها لدعم المشروع، بما يحقق التكامل بين الجامعتين في مجالات التعليم الطبي والرعاية الصحية وخدمة المجتمع.

وأوضح “ الجيزاوى ” أن المستشفى سيوفر بيئة تعليمية وتدريبية متطورة لطلاب كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية، إلى جانب تقديم خدمات طبية متخصصة وفق أحدث المعايير، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.