القليوبية تحصد 3 ميداليات ومراكز متقدمة بملتقى مراكز شباب مصر بالإسكندرية

حققت محافظة القليوبية إنجازًا رياضيًا مميزًا خلال مشاركتها في الملتقى الختامي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر وختام الأنشطة للعام 2025/2026، والذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 16 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية.



وأسفرت مشاركة فرق القليوبية عن حصد ثلاث ميداليات فضية وعدد من المراكز المتقدمة في مختلف المنافسات الرياضية، حيث توج فريق الكرة الطائرة بنات بمركز شباب كفر عابد بطوخ بالمركز الثاني والميدالية الفضية، كما حصل فريق كرة القدم النسائية تحت 20 سنة بمركز التنمية الشبابية 15 مايو بشبرا الخيمة على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما أحرز فريق تنس الطاولة لذوي الهمم بنادي السلام ببنها المركز الثاني والميدالية الفضية.



كما حقق فريق كرة القدم الخماسية للرجال بمركز شباب الرملة المركز الرابع، في منافسات اتسمت بالقوة والندية بين الفرق المشاركة من مختلف المحافظات.



ولم تقتصر مشاركة القليوبية على المنافسات الرياضية فقط، بل شهد الملتقى حضورًا مميزًا لفرقة الجوالة والجوالات بالمحافظة، التي قدمت معرضًا يعكس أبرز المقومات الحضارية والتنموية للقليوبية، إلى جانب تنظيم حفل سمر حظي بإشادة واسعة من المشاركين، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في المسابقة الدورية التي أقيمت ضمن فعاليات الملتقى.



وتعكس هذه النتائج المشرفة حجم الجهود المبذولة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية واكتشاف المواهب وصقل قدراتها، بما يسهم في تعزيز ثقافة المنافسة والإبداع بين النشء والشباب، وإعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل المحافظة بصورة مشرفة في مختلف المحافل.