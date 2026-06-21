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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية حريق كفر شكر بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

شيّع أهالي قرية كفر رجب التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان شاب لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق بالغة، إثر واقعة نشبت بسبب خلافات بين جيران بالقرية،  وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين حرصوا على وداعه إلى مثواه الأخير.

وأُقيمت صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة، في مشهد خيمت عليه مشاعر الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأهالي القرية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد باندلاع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بحروق متفرقة.
وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات أن خلافات بين عدد من الجيران تطورت إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، شارك فيها طرف أول يضم مجموعة من الأشقاء، وطرف ثان مكوّن من أب ونجله وآخرين. وخلال الأحداث، أقدم أحد المتهمين على إحضار زجاجات تحتوي على مادة سريعة الاشتعال وإلقائها على الطرف الأول، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحروق بالغة الخطورة.
وأضافت التحريات أن المجني عليه تعرض لحروق شديدة تجاوزت 96% من مساحة جسده، وظل يتلقى العلاج قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شكر صلاة الجنازة قرية كفر رجب

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