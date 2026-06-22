بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي سيدخل الموسم المقبل بقوة كبيرة من أجل تعويض إخفاقات الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر سيكون أحد أبرز المنافسين على جميع البطولات.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "جميع أندية الدوري تستعد حاليًا لإبرام صفقات قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الزمالك لن يشهد تدعيمات مؤثرة، كما أن بعض اللاعبين لن يقدموا المستوى نفسه الذي ظهروا به في الموسم الماضي، وعلى رأسهم عبدالله السعيد".

وأضاف: "الأهلي سيكون مثل الأسد في الموسم المقبل، وهناك رغبة كبيرة داخل النادي لنسيان ما حدث في الموسم الماضي والعودة بقوة إلى منصات التتويج".

وعن منتخب مصر، قال التابعي: "حمدي فتحي لا غنى عنه في تشكيل المنتخب، فهو يؤدي بثقة كبيرة ويُعد عنصرًا قويًا في الجانب الدفاعي، وأفضل مشاركته على حساب محمد عبد المنعم الذي لم يشارك بانتظام في المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "مروان عطية تطور مستواه بشكل واضح مؤخرًا، ولم يعد مجرد لاعب وسط دفاعي، بل أصبح يمتلك أدوارًا هجومية ويسدد على المرمى بصورة مميزة".

وعن إمكانية مشاركة حمزة عبد الكريم أساسيًا أمام نيوزيلندا، قال: "مع كامل احترامي للاعب، لكننا نتحدث عن كأس العالم، ومن الصعب أن يبدأ المباراة أساسيًا. هناك فارق كبير بين مباريات الناشئين والمستوى الدولي، ويمكنه المشاركة لبعض الدقائق، لكن خوض مباراة كاملة أمر صعب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهم بالنسبة لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا هو عدم الخسارة، سواء بالفوز أو التعادل، خاصة بعد تعادل إيران مع بلجيكا، وأتوقع فوز المنتخب المصري بهدف دون رد".