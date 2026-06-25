قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية مسيرة أسطورية.. أوتشوا يودع كرة القدم بعد مشاركة تاريخية مع منتخب المكسيك

أوتشوا
أوتشوا
أ ش أ

ودّع جيليرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك، كرة القدم، وذلك بعد ليلة تاريخية مع منتخب المكسيك في دور الـ32 بكأس العالم، شارك فيها كبديل أمام منتخب التشيك والتي حقق فيها المنتخب فوزاً بثلاثية نظيفة.

ودخل أوتشوا الملعب في الدقائق الـ12 الأخيرة من مباراة فريقه أمام التشيك، عندما كان متقدما ‌2-صفر وفي طريقه للتأهل لدور الـ32 بتصدره المجموعة الأولى، فحظي الحارس المكسيكي بهتافات الترحيب من الجماهير في ملعب أزتيكا ‌الذي شهد ظهوره الأول مع ‌فريق كلوب أمريكا عام 2004.

واستطاع أوتشوا الحفاظ على شباكه نظيفة في مشاركته السادسة والأخيرة في كأس العالم، بعد أن بدأ راؤول رانخيل المباراة، إذ سجلت المكسيك هدفا آخر في الدقائق الأخيرة لتنهي المباراة بالفوز 3-صفر.

وكان الظهور الأول لأوتشوا مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي عام 2004 ومنذ ذلك الظهور لم يغِب الحارس عن التشكيلة الأساسية للمنتخب حيث أبهر الجميع بتصدياته وهو في سن الـ 19 عامًا فقط وقدم مباريات مميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

وفاز أوتشوا بجائزة أفضل حارس في القارة عام 2007 وفي نفس العام كان من بين 50 مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب مكسيكي تحقيقه.

وبفضل مستواه المميز مع كلوب أمريكا، قاده ذلك للعب في أوروبا مع أندية أجاكسيو الفرنسي ومالقة وغرناطة الإسبانيين وستاندر دو لييج البلجيكي وآيل ليماسول القبرصي وأندية أخرى، ليصبح أول حارس مرمى مكسيكي يلعب لعدة أندية في أوروبا.

وكانت أبرز إنجازات أوتشوا الفوز بالدوري المكسيكي ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس السوبر المكسيكي وكأس بلجيكا.

وعلى الصعيد الدولي، كان أوتشوا أفضل لاعب في منتخب المكسيك في 3 بطولات كأس عالم متتالية (2014، 2018، و2022)، وحتى يومنا هذا لا تزال عروضه الرائعة ضد المنتخبات الوطنية الكبرى مثل البرازيل وألمانيا وبولندا محفورة في الذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ كأس الكونكاكاف الذهبية، حيث يحمل في رصيده ستة ألقاب؛ كما فاز أيضاً بلقب دوري أمم الكونكاكاف وحقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2022.

وفيما يتعلق بمشاركاته بكأس العالم، شارك إيمو أوتشوا في ست نسخ من كأس العالم: ألمانيا 2006، جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022، وكأس العالم 2026، لعب خلالها 11 مباراة، جميعها كأساسي، محققاً خمسة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم.


 

جيليرمو أوتشوا منتخب المكسيك كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

وزارة الأوقاف

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد