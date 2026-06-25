نهاية مسيرة أسطورية.. أوتشوا يودع كرة القدم بعد مشاركة تاريخية مع منتخب المكسيك

ودّع جيليرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك، كرة القدم، وذلك بعد ليلة تاريخية مع منتخب المكسيك في دور الـ32 بكأس العالم، شارك فيها كبديل أمام منتخب التشيك والتي حقق فيها المنتخب فوزاً بثلاثية نظيفة.

ودخل أوتشوا الملعب في الدقائق الـ12 الأخيرة من مباراة فريقه أمام التشيك، عندما كان متقدما ‌2-صفر وفي طريقه للتأهل لدور الـ32 بتصدره المجموعة الأولى، فحظي الحارس المكسيكي بهتافات الترحيب من الجماهير في ملعب أزتيكا ‌الذي شهد ظهوره الأول مع ‌فريق كلوب أمريكا عام 2004.

واستطاع أوتشوا الحفاظ على شباكه نظيفة في مشاركته السادسة والأخيرة في كأس العالم، بعد أن بدأ راؤول رانخيل المباراة، إذ سجلت المكسيك هدفا آخر في الدقائق الأخيرة لتنهي المباراة بالفوز 3-صفر.

وكان الظهور الأول لأوتشوا مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي عام 2004 ومنذ ذلك الظهور لم يغِب الحارس عن التشكيلة الأساسية للمنتخب حيث أبهر الجميع بتصدياته وهو في سن الـ 19 عامًا فقط وقدم مباريات مميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

وفاز أوتشوا بجائزة أفضل حارس في القارة عام 2007 وفي نفس العام كان من بين 50 مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب مكسيكي تحقيقه.

وبفضل مستواه المميز مع كلوب أمريكا، قاده ذلك للعب في أوروبا مع أندية أجاكسيو الفرنسي ومالقة وغرناطة الإسبانيين وستاندر دو لييج البلجيكي وآيل ليماسول القبرصي وأندية أخرى، ليصبح أول حارس مرمى مكسيكي يلعب لعدة أندية في أوروبا.

وكانت أبرز إنجازات أوتشوا الفوز بالدوري المكسيكي ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس السوبر المكسيكي وكأس بلجيكا.

وعلى الصعيد الدولي، كان أوتشوا أفضل لاعب في منتخب المكسيك في 3 بطولات كأس عالم متتالية (2014، 2018، و2022)، وحتى يومنا هذا لا تزال عروضه الرائعة ضد المنتخبات الوطنية الكبرى مثل البرازيل وألمانيا وبولندا محفورة في الذاكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو اللاعب الأكثر فوزاً في تاريخ كأس الكونكاكاف الذهبية، حيث يحمل في رصيده ستة ألقاب؛ كما فاز أيضاً بلقب دوري أمم الكونكاكاف وحقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2022.

وفيما يتعلق بمشاركاته بكأس العالم، شارك إيمو أوتشوا في ست نسخ من كأس العالم: ألمانيا 2006، جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، قطر 2022، وكأس العالم 2026، لعب خلالها 11 مباراة، جميعها كأساسي، محققاً خمسة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم.



