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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة إيران.. تعرف على فرص منتخب مصر للتأهل في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مختلف السيناريوهات المحتملة لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 وذلك قبل الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة والتي تشهد مواجهة حاسمة تجمع الفراعنة بمنتخب إيران.

ويمتلك منتخب مصر عدة فرص لحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل سواء عبر التأهل متصدرا للمجموعة أو وصيفا بل وحتى ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث وفقا للنظام الجديد للبطولة.

السيناريو الأول.. تأهل مبكر قبل مواجهة إيران

قد يضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الـ32 قبل خوض مواجهة إيران وذلك حال انتهاء مباراة ألمانيا والإكوادور بفوز المنتخب الألماني أو بالتعادل.

وفي هذه الحالة، يضمن الفراعنة الاستمرار في البطولة دون الحاجة إلى انتظار نتائج الجولة الأخيرة أو اللجوء إلى حسابات فارق الأهداف.

أما إذا نجح منتخب الإكوادور في تحقيق الفوز فستظل جميع الاحتمالات قائمة حتى الجولة الختامية لتتأجل عملية الحسم إلى صافرة النهاية.

السيناريو الثاني.. الفوز على إيران يحسم الصدارة

يظل الطريق الأسهل أمام منتخب مصر هو تحقيق الفوز على إيران، إذ أكد "فيفا" أن انتصار الفراعنة في هذه المواجهة سيضمن لهم التأهل إلى دور الـ32 متصدرين للمجموعة السابعة، دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

السيناريو الثالث.. التعادل يكفي للتأهل

كما يستطيع منتخب مصر ضمان التأهل حال التعادل مع إيران بأي نتيجة، مع احتفاظه بفرصة إنهاء الدور الأول في الصدارة، بشرط ألا يحقق منتخب بلجيكا الفوز على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

السيناريو الرابع.. صدارة معقدة وحسابات الأهداف

وفي حال تعادل مصر مع إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق هدف أو هدفين، فإن صدارة المجموعة قد تُحسم وفق عدد الأهداف المسجلة، أو عبر معيار اللعب النظيف إذا تساوى المنتخبان في الأهداف.

ويعكس هذا السيناريو مدى أهمية التفاصيل الدقيقة في تحديد هوية متصدر المجموعة.

السيناريو الخامس.. التأهل وصيفا للمجموعة

قد يتأهل منتخب مصر إلى الدور المقبل في المركز الثاني حال تعادله مع إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لتتصدر بلجيكا المجموعة بينما يعبر الفراعنة كوصيف.

كما يمكن أن تحتل مصر المركز الثاني إذا فازت بلجيكا بفارق هدفين فقط، مع تفوق المنتخب البلجيكي في عدد الأهداف المسجلة أو في معيار اللعب النظيف.

السيناريو السادس.. انتظار الحسم ضمن أفضل الثوالث

السيناريو الأكثر صعوبة يتمثل في خسارة منتخب مصر أمام إيران، بالتزامن مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، ليتراجع الفراعنة إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وفي هذه الحالة، ستضطر مصر إلى انتظار نتائج باقي المجموعات لحسم موقفها من التأهل ضمن قائمة أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

السيناريو السابع.. الأمل قائم رغم الخسارة

ورغم صعوبة الموقف، لا تزال فرصة التأهل قائمة حتى في حالة خسارة مصر أمام إيران بشرط تعرض منتخب بلجيكا للهزيمة أمام نيوزيلندا، وهو ما قد يمنح الفراعنة فرصة العبور إلى الدور المقبل في المركز الثاني وفقا لحسابات المجموعة النهائية.

وتبقى جميع السيناريوهات مفتوحة أمام منتخب مصر الذي يملك مصيره بين يديه قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران في مباراة قد تحدد شكل مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم.

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