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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أزمة العراق .. العواصف تهدّد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
منتصر الرفاعي

شهدت بطولة كأس العالم 2026 اضطرابات مناخية متزايدة ألقت بظلالها على سير المنافسات بعدما تسببت التقلبات الجوية في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مواجهة فرنسا والعراق لأكثر من ساعة الأمر الذي أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار السيناريو ذاته خلال مباراة فرنسا والنرويج المقررة غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

طقس متقلب يهدد مواجهة فرنسا والنرويج

وتواجه المباراة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والنرويجي خطر التأجيل أو التوقف المؤقت في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية هطول أمطار وعواصف رعدية في مدينة بوسطن، التي تستضيف اللقاء.

ووفقا للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تتراوح فرص سقوط الأمطار أثناء المباراة بين 48% و55% مع احتمالية حدوث عواصف رعدية بعد الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي بحسب ما نقلته شبكة "RMC" الفرنسية.

بروتوكول أمريكي صارم لمواجهة العواصف

وتعتمد الولايات المتحدة بروتوكولات سلامة مشددة خلال الأحداث الرياضية تنص على إيقاف أو تأجيل المباريات لمدة 30 دقيقة قابلة للتمديد، في حال رصد صواعق أو عواصف رعدية على بعد 13 كيلومترا من الملعب حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وكانت هذه الإجراءات قد طبقت بالفعل خلال مباراة فرنسا والعراق بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخير استئناف الشوط الثاني لأكثر من ساعة.

صراع الصدارة يزيد من أهمية المواجهة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والنرويج في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي بمدينة بوسطن وسط توقعات بطقس غائم ودرجة حرارة تبلغ نحو 25 درجة مئوية عند صافرة البداية، قبل أن ترتفع فرص هطول الأمطار خلال مجريات اللقاء.

وعلى الصعيد الرياضي، يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، مع تفوق المنتخب الفرنسي بفارق الأهداف بعدما نجح الطرفان في حسم التأهل إلى دور الـ32.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة إذ ستحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية ما يضفي مزيدا من الإثارة على اللقاء المرتقب، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 فرنسا والنرويج فرنسا النرويج فرنسا والعراق مباراة فرنسا والعراق

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