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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: تأهل مصر رسميًا لدور الـ32 مرتبط بنتيجة ألمانيا والإكوادور

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب مصر بات قريبًا من حسم تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض مباراته المرتقبة أمام إيران.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «في حال فوز ألمانيا على الإكوادور أو انتهاء المباراة بالتعادل، يتأهل منتخب مصر رسميًا إلى دور الـ32 من كأس العالم».

وأشار شوبير إلى أن نتيجة مواجهة ألمانيا والإكوادور قد تمنح الفراعنة بطاقة العبور رسميًا إلى الدور المقبل، في ظل الحسابات الحالية للمجموعات، ليقترب المنتخب الوطني من مواصلة مشواره في المونديال وتحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية. 🏆🇪🇬

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني يوم السبت القادم في السادسة صباحا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

يقترب منتخب مصر من حسم الصعود لدور الـ 32 حتى قبل خوض المباراة الختامية في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 بعد النتائج السلبية التي لاحقت المنتخبات في باقي المجموعات مما أبعدهم عن تحقيق نفس عدد نقاط الفراعنة في البطولة

وحصد منتخب مصر حتى الآن 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة التي من المفترض أن يحسم فيها الترتيب النهائي.

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعه السادسه صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس

وحقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك عقب الفوز امام نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية
 

أحمد شوبير منتخب مصر كأس العالم 2026 إيران مواجهة ألمانيا والإكوادور المونديال

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