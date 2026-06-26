أمير هشام: الحل الودي بين زيزو والزمالك غير مطروح واللاعب يضع شرط لإنهاء الأزمة

كشف الإعلامي أمير هشام أن فكرة الحل الودي بين نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي غير مطروحة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا محددة من جانب اللاعب قبل الدخول في أي مفاوضات ودية لإنهاء الأزمة.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، إن الشرط الأساسي من جانب اللاعب للوصول إلى تسوية ودية هو وجود رد اعتبار أدبي للاعب ووالده، على خلفية ما حدث خلال أزمة تجديد عقد زيزو خلال الفترة الماضية.

وكان قد أكد طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد سيد "زيزو" يتعرض لضغوط نفسية كبيرة بسبب انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، مشددًا على ضرورة دعمه وعدم الحكم عليه من خلال فرصة مهدرة أو مباراة واحدة.

وقال طارق مصطفى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "من الطبيعي أن يهدر أي لاعب فرصة أو يسجل هدفًا، وما يتعرض له زيزو حاليًا هو ضغط نفسي نتيجة انتقاله من الزمالك إلى الأهلي، وهذا أمر يؤثر على أي لاعب مهما كانت خبراته".

وأضاف: "إذا استمع زيزو إلى الانتقادات فسيكون هو الخاسر الوحيد، ولا أعتقد أن حسام حسن سيقيم اللاعب بناءً على فرصة مهدرة، ولو كان الأمر كذلك لما استمر كثير من اللاعبين في المنتخب".

وتابع: "للأسف أصبح انتماء بعض الجماهير للأندية أكبر من انتمائهم لمنتخب مصر، لكن في الفترة الحالية نرى الجميع سعيدًا بانتصارات المنتخب تحت قيادة حسام حسن".