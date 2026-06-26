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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز : لاعب إيران "شهريار" من ألف ليلة وليلة وهنصدرله زيزو

ياسمين عز
ياسمين عز

توقعت الإعلامية ياسمين عز فوز منتخب مصر على نظيره الإيراني في المباراة المرتقبة غدًا بنتيجة 2-0، معربة عن ثقتها الكبيرة في قدرات لاعبي المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضافت عز، في تصريحات ساخرة: "المهم هنلعب بخطة إيه؟ إحنا هنلعب بخطة النساجون الشرقيون، إذا كانوا هم سجادًا إيرانيًا، فإحنا النساجون الشرقيون المصريون"، في إشارة طريفة إلى شهرة إيران بصناعة السجاد اليدوي الفاخر.

وتابعت الإعلامية تعليقاتها الكوميدية قائلة: "الخطة ستكون لو خطفنا المهاجم قبل الماتش، وصلاح حط التاتش، هنجيب 2-0، هنكون كده شكرًا مش عايزين حاجة تانية، إنت نازل تلاعب قوم مستقتلين على الكورة".

واستكملت ياسمين عز أسلوبها الساخر قائلة: "الواحد فيهم بيقعد يعملك في سجادة سنتين، يعني ممكن يناملك على الكورة وما يسيبهاش غير يوم اعتزاله، فعادي عنده يرقصك أربع سنين لحد كأس العالم الجاي".

وأشارت إلى وجود لاعب في منتخب إيران يدعى "شهريار"، وعلقت قائلة: "ده خارج من ألف ليلة وليلة، شهرزاد منكدة عليه وجاي يطلع كل ده علينا، ده هنصدرله زيزو"، في إشارة إلى لاعب منتخب مصر أحمد سيد زيزو.

واختتمت ياسمين عز تصريحاتها بالتأكيد على أن المنتخب المصري قادر على تحقيق الفوز، مشيرة إلى أن الروح المعنوية العالية ودعم الجماهير المصرية سيكونان دافعًا قويًا للاعبين لتقديم أداء مميز وإسعاد الملايين من عشاق الكرة المصرية.

ياسمين عز زيزو منتخب مصر كأس العالم

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