إعلامي أمريكي يتهم ترامب: تخلي عن إسرائيل من أجل إيران

هاجم الإعلامي الأمريكي مارك ليفين، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن سياساتها الأخيرة تجاه إيران تمثل تحولاً خطيراً يضر بإسرائيل، ويمنح طهران مكاسب سياسية وعسكرية واسعة.

وقال ليفين، في منشور عبر منصة "إكس"، إن واشنطن انتقلت من سياسة الضغط على النظام الإيراني إلى منحه "مئات المليارات من الدولارات وتنازلات كبيرة"، بما يعزز استقراره، ويقوض فرص تغييره من الداخل، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية "تخلت عن دعم الشعب الإيراني".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسهم في "إضفاء الشرعية على النظام الإيراني"؛ من خلال المفاوضات والاتصالات المباشرة، معتبراً أن فتح قنوات تواصل مع الحرس الثوري يمثل تطوراً بالغ الخطورة.

وانتقد ليفين كذلك ما وصفه بتراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلاً إن واشنطن تعمل على عزل حليفتها التقليدية، وتضعف قدراتها الدفاعية، في وقت تتجه فيه إلى تعزيز علاقاتها مع إيران وتركيا، بما في ذلك المضي قدماً في صفقات تسليح لأنقرة.

ووصف هذه التحولات بأنها "واحدة من أكثر الانقلابات العسكرية والدبلوماسية صدمة في التاريخ"، معتبراً أنها تأتي على حساب أمن إسرائيل ومكانتها الاستراتيجية في المنطقة.

وتأتي تصريحات ليفين بالتزامن مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإخطار إدارة ترامب للكونجرس، بنيتها المضي في صفقة لبيع عشرات المحركات النفاثة إلى تركيا، بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.