إدارة ترامب تعلن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا بعد الزلازل

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجابة طارئة على مستوى الحكومة الاتحادية لدعم فنزويلا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد ليل الأربعاء، تشمل مساعدات مالية بقيمة 150 مليون دولار وإرسال فرق للبحث والإنقاذ وتنسيق الجهود مع السلطات الفنزويلية المؤقتة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم /الجمعة/ إن ترامب أذن، بعد ساعات من وقوع الزلازل، بتخصيص موارد مالية كبيرة ونشر فرق متخصصة للبحث والإنقاذ والعمل مع السلطات المؤقتة في فنزويلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأضاف البيان أنها سترسل فريق الاستجابة للمساعدات في الكوارث، الذي يضم فريقين متخصصين في البحث والإنقاذ داخل المناطق الحضرية للعثور على الناجين والوصول إليهم، كما شكلت في واشنطن فريق عمل لتنسيق المساعدات مع شركاء من القطاعين العام والخاص وتقييم الاحتياجات الميدانية وتقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين المتضررين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن حزمة المساعدات البالغة 150 مليون دولار تشمل 50 مليون دولار في منح ثنائية جديدة لشركاء يعملون داخل فنزويلا، بينهم "وورلد فيجن"، و"ساماريتانز برس"، و"خدمات الإغاثة الكاثوليكية"، و"الهيئة الطبية الدولية"، و"المنظمة الدولية للهجرة"، و"برنامج الأغذية العالمي"، إضافة إلى مساهمة بقيمة 100 مليون دولار لصندوق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخاص بفنزويلا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تقدم كذلك دعماً لوجستياً لتنسيق عمليات الإغاثة والتواصل مع السلطات المؤقتة.

وأضاف البيان أن وزارة الحرب الأمريكية تشارك في تأمين الدعم اللوجستي، مستفيدة من قدراتها التشغيلية لنقل فرق الاستجابة والمعدات والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، باستخدام مروحيات لتقييم الأضرار، والبحث عن المصابين، وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أنها تقود الاستجابة الأمريكية، بعدما فعلت خلية تنسيق مشتركة بين الوكالات الحكومية، تضم خبراء من مكاتب الاستجابة للكوارث والشؤون القنصلية ووزارة الحرب وشركاء حكوميين آخرين، بهدف تسريع عمليات الإغاثة.

كما أعلنت نشر فريقي بحث وإنقاذ حضريين تابعين لإدارتي الإطفاء في مقاطعتي فيرفاكس بولاية فرجينيا ولوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ويضم كل فريق رجال إطفاء وأطباء ومهندسين إنشائيين وخبراء في البحث باستخدام الكلاب المدربة.

وقال البيان إن وزارة الحرب تعمل بالتنسيق مع القيادة الجنوبية الأمريكية لدعم العمليات الإنسانية التي تقودها وزارة الخارجية، من خلال تسخير الأصول العسكرية الموجودة بالفعل في المنطقة لتسريع إيصال المساعدات.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن سلامة المواطنين الأمريكيين تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تواصل تقديم الخدمات القنصلية للأمريكيين وعائلاتهم في المناطق المتضررة، مع استمرار مراقبة تطورات الوضع في فنزويلا.