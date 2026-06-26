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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد أوروبا: 100% رسوم جمركية على وارداتكم حال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية

ترامب
ترامب
أ ش أ

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات منها؛ حال فرضها ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ترامب- في منشور على منصته تروث سوشيال-: "لقد كانت العديد من الدول الأوروبية تناقش التنفيذ الوشيك لضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، بعض هذه الدول قريبة من القيام بذلك بالفعل".

وتابع في منشوره: "أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة؛ ستواجه على الفور برسوم جمركية بنسبة 100% على أي وجميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ستحل هذه الرسوم محل الاتفاقات التجارية المبرمة مع الدولة، سواء تم تنفيذها، أو توقيعها، أو لم يتم ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، سيجري فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الفور، إذا مضوا قدما".

ترامب رسوم جمركية ضرائب الضريبة

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