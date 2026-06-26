ترامب يهدد أوروبا: 100% رسوم جمركية على وارداتكم حال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات منها؛ حال فرضها ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ترامب- في منشور على منصته تروث سوشيال-: "لقد كانت العديد من الدول الأوروبية تناقش التنفيذ الوشيك لضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، بعض هذه الدول قريبة من القيام بذلك بالفعل".

وتابع في منشوره: "أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة؛ ستواجه على الفور برسوم جمركية بنسبة 100% على أي وجميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "ستحل هذه الرسوم محل الاتفاقات التجارية المبرمة مع الدولة، سواء تم تنفيذها، أو توقيعها، أو لم يتم ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، سيجري فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الفور، إذا مضوا قدما".