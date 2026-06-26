عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنادي الصيد، برئاسة المستشار فتحي محمود عطية، عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة، خلال الجمعية التي عقدت اليوم الجمعة بمقر النادي في الدقي.

واستمرت عملية تسجيل حضور الأعضاء والتوقيع في كشوف الجمعية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، إلا أن عدد الحاضرين لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب لانعقاد الجمعية.

رئيس اللجنة القضائية

وأكد المستشار فتحي محمود أن اكتمال النصاب القانوني كان يتطلب توقيع 10 آلاف عضو، فيما شهدت الجمعية العمومية حضور 876 عضوا فقط من أصل 107 آلاف و86 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالي لم تكتمل الجمعية.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية أنه بناء على ذلك تقرر العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025، الخاص باعتماد بعض أحكام النظام الأساسي للنادي، بما يتوافق مع التعديلات الواردة في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، لتصبح هذه اللائحة هي المعمول بها داخل نادي الصيد.

الشكر لأعضاء النادي

ووجه رئيس اللجنة الشكر لأعضاء النادي والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حسن تعاونهم لتنظيم الجمعية العمومية، مؤكدا أن نادي الصيد أحد أعرق الأندية في مصر.

وفي السياق نفسه، أشاد مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب بحسن تنظيم أعمال الجمعية، مثمنًا جهود الإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة محمود الصبروط في إنجاح الإجراءات التنظيمية.

كما وجه رئيس النادي الشكر لأعضاء نادي الصيد، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطط تطوير المنشآت والخدمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.