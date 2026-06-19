أشرف محرم نائب رئيس نادي الصيد يعلن ترشحه لرئاسة النادي في انتخابات 2026 - 2030

أعلن الدكتور أشرف محرم، نائب رئيس نادي الصيد الحالي، عبر صفحته الرسمية، نيته الترشح لرئاسة نادي الصيد في الانتخابات المقبلة للدورة 2026 - 2030، مؤكدًا تطلعه لخدمة أعضاء النادي والعمل على تطوير المرحلة القادمة وفق رؤية جديدة.

وكتب أشرف محرم في بيان ترشحه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. السيدات والسادة أعضاء النادي الكرام، لم يكن نادينا يومًا مجرد مبانٍ أو ملاعب، بل كيان حي يجمعنا على الانتماء والقيم، وتربّت فيه أجيال على الأخلاق والاحترام".

وأضاف: "وتشرفت بأن أكون واحدًا من أبنائه، وخدمتكم لسنوات داخل النادي ثم في مجلس الإدارة، سعيت خلالها بكل إخلاص لتقديم رؤى وطموحات تليق باسم نادينا الكبير".

وتابع: "واليوم، أؤمن أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نقلة حقيقية في الفكر والإدارة وفريق عمل قادر على تحقيقها، ليس مجرد تغيير أشخاص، بل تغيير رؤية ومنهج عمل".

واستكمل: "ومن هذا المنطلق، أتشرف بأن أترشح لرئاسة النادي، حاملاً رؤية تقوم على:

إعادة الثقة بين الإدارة والأعضاء وتعزيز المشاركة الفعلية.

تعزيز مشاركة عضو النادي في اتخاذ القرارات التي تمس النادي ومستقبله.

تطوير الخدمات وضبط الأسعار بما يليق بالأعضاء.

استعادة الانضباط والهيبة داخل النادي.

الحفاظ على هوية النادي والبناء على تاريخه العريق دون التفريط في ثوابته.

رعاية مواهب أبناء النادي وصناعة أبطال يمثلونه.

التحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل.

رعاية الرواد وأبناء النادي من ذوي الهمم.

رفع كفاءة العاملين وتطبيق العدالة والانضباط.

وأضاف: "أعدكم بأن يكون صوتكم هو الأساس، ومصلحة النادي هي البوصلة، والعمل بروح الفريق هو الطريق".

واختتم بيانه قائلاً: "حفظ الله نادينا العظيم وأعضاءه الكرام."