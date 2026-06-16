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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إدريس مهنئاً جوهر نبيل بانتخابه في اليونسكو: إنجاز جديد وثقة دولية يستحقها وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، بالتهاني  إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن هذا الإنجاز الدولي الكبير يُعد تتويجًا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة العالمية، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات والهيئات الدولية المؤثرة.

وأضاف أن انتخاب الوزير  جوهر نبيل لهذا المنصب الرفيع  هو اختيار يستحقه كما انه يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الرياضة المصرية، ويجسد نجاح الرؤية المصرية في دعم قضايا الشباب والرياضة والتنمية المستدامة، وتعزيز دور الرياضة كأداة فاعلة لتحقيق التنمية والاندماج المجتمعي.

كما أعرب عن ثقته الكاملة في قدرة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على قيادة أعمال اللجنة بكفاءة واقتدار، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم المبادرات الرياضية والتنموية على المستوى العالمي.

واختتم المهندس ياسر إدريس تهنئته متمنيًا لمعالي الوزير دوام التوفيق والسداد في مهمته الدولية الجديدة، ومزيدًا من النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية الاتحاد الدولي للألعاب المائية جوهر نبيل وزير الرياضة

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