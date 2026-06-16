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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتخاب جوهر نبيل رئيساً للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عبدالله هشام

انتخبت اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، رئيساً للجنة وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية للجنة بمقر منظمة الامم المتحدة للعلوم والثقافة والتعليم - يونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني المدير العام لليونسكو.

ويعكس انتخاب جوهر نبيل لرئاسة اللجنة الدولية الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية داخل المحافل الدولية، وتقديراً للدور الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم قضايا الرياضة والتنمية المستدامة وتعزيز مكانة الرياضة كأداة للتنمية والاندماج الاجتماعي.

وأكد الوزير، في كلمته عقب انتخابه، التزام مصر بالعمل مع جميع الدول الأعضاء وشركاء اللجنة من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية البدنية والرياضة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات الرياضية الشاملة والعادلة والآمنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية اليونسكو في توظيف الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية والتمكين المجتمعي.

كما أشار إلى أن رئاسة مصر للجنة خلال الفترة المقبلة ستركز على تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الرياضة في دعم الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير آليات التمويل وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وتُعد اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) الهيئة الحكومية الدولية المختصة داخل اليونسكو بمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة، ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، كما تشرف على عدد من المبادرات الدولية الرائدة الهادفة إلى تعزيز الرياضة كأداة للتنمية والسلام.

اليونسكو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جمهورية مصر العربية منظمة الامم المتحدة

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