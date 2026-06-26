الزمالك يحصل على مهلة جديدة في قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد إلى كاس

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك حصل على مهلة جديدة من اتحاد الكرة المصري لتقديم مستنداته وأدلته في القضية الخاصة بأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، اتحاد الكرة يتجه لإصدار حكمه النهائي عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية ترجح حصول اللاعب على تعويض مالي يتراوح بين 20 و30 مليون جنيه.

وأضاف أمير هشام أن زيزو لا يبدو مقتنعًا بقيمة التعويض المنتظرة، وفي حال صدور الحكم بهذا المبلغ فإنه سيتجه إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" من أجل المطالبة بحقوقه المالية كاملة، والتي تقدر بنحو 82 مليون جنيه.

وأشار إلى أن اللاعب يستند في جزء مهم من موقفه القانوني إلى ملف الإعلانات، حيث يؤكد أن الأنشطة الإعلانية محل النزاع كانت ذات طابع خيري ومجتمعي، وليست حملات دعائية أو تعاقدات تجارية مع علامات وبراندات عالمية، وهو ما يعتبره عاملًا داعمًا لموقفه في القضية.