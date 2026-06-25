ياسمين عز تدافع عن زيزو بعد إهداره فرصة الهدف: «بطلوا اغتيال معنويات ولادنا»

قالت الإعلامية ياسمين عز إن الانتقادات الحادة التي تعرض لها أحمد سيد «زيزو» عقب إهداره فرصة محققة مع المنتخب الوطني مبالغ فيها، متسائلة عن أسباب الهجوم الكبير على اللاعب بسبب كرة واحدة لم تُترجم إلى هدف.

الجوانب الإيجابية في الموقف

وأضافت، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن الجماهير يجب أن تنظر إلى الجوانب الإيجابية في الموقف، قائلة: «إيه يعني ضيع كورة والجول فاضي؟ خلينا نبص لنص الكوباية المليان، الحمد لله إنه حاول وصنع فرصة، وقضاء أخف من قضاء».

وأشارت إلى أن مراوغة حارس المرمى في مثل هذه المباريات ليست أمراً معتاداً بالنسبة للاعبين المصريين، معتبرة أن مجرد قدرة اللاعب على الوصول إلى هذه المرحلة من الفرصة يعد أمراً يستحق التقدير، مضيفة: «هو إمتى كان عندنا لاعب راوغ حارس مرمى في كأس العالم؟».

تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث

وتابعت ياسمين عز أن المنتخب واجه منافساً يتمتع ببنية بدنية قوية، في إشارة إلى لاعبي نيوزيلندا، مؤكدة أن الأهم في النهاية هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، قائلة: «المهم إننا كسبنا وأخدنا 3 نقاط».

واختتمت الإعلامية حديثها بدعوة الجماهير إلى دعم اللاعبين والابتعاد عن توجيه الانتقادات الهدامة، مؤكدة أن المبالغة في الهجوم على اللاعبين تؤثر سلباً على حالتهم النفسية، مضيفة: «بطلوا تلاكيك وسيبوا زيزو.. بلاش تبقوا أساتذة في اغتيال معنويات ولادنا».