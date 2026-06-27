الأرصاد تعلن طقس الأحد: حار رطب بالقاهرة.. والوادي الجديد تسجل أعلى حرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم غد الأحد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى, شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وبشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر، فقد توقع الخبرء أن تكون الحالة في البحر المتوسط معتدله مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وأن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما تكون الحالة في البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 31 21

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 25

نخل 35 22

كاترين 32 15

الطور 34 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 32 22

سيوة 37 23

رأس غارب 38 25

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 24

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 34 25

أبرق 33 25

جبل علبة 33 26

رأس حدربة 32 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

الوادى الجديد 42 22

أبوسمبل 41 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 44 31

الرياض 43 28

المنامة 40 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 42 32

الكويت 46 32

دمشق 36 19

بيروت 28 25

عمان 32 20

القدس 30 20

غزة 30 23

بغداد 43 30

مسقط 32 30

صنعاء 30 15

الخرطوم 40 30

طرابلس 30 23

تونس 35 22

الجزائر 27 22

الرباط 28 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 28 16

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 40 29

نيودلهى 41 31

جاكرتا 34 24

بكين 32 21

كوالالمبور 33 24

طوكيو 25 20

أثينا 32 23

روما 38 21

باريس 32 18

مدريد 33 21

برلين 41 24

لندن 27 14

مونتريال 26 18

موسكو 22 14

نيويورك 27 20

واشنطن 28 19

نواكشوط 35 24

أديس أبابا 23 13