تغطية عن الأحوال الجوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية الحالة الجوية و تفاصيل حالة الطقس حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً كشفت فيه عن ملامح حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية في الفترة الممتدة من اليوم السبت 27 يونيو وحتى الأربعاء الأول من يوليو المقبل، محذرة من تصاعد تدريجي في نسب الرطوبة التي ستلقي بظلالها على درجات الحرارة المحسوسة بمختلف أنحاء البلاد.

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وكذف خبراء الأرصاد الجوية بأن البلاد سوف تشهد طقساً معتدل الحرارة ورطباً خلال ساعات الصباح الباكر، ليتغير تدريجياً مع تقدم النهار ويصبح حاراً رطباً على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى درجات حرارة مرتفعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد تحت تأثير أشعة الشمس المباشرة.

وأشار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة إلى وجود عدة ظواهر جوية مؤثرة يجب على المواطنين وقائدي المركبات الانتباه إليها طوال هذه الفترة، وتتمثل في الآتي:

​الشبورة المائية الصباحية: تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونوّهت الهيئة بأنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور الحيوية.

​نشاط الرياح المتقطع: رصدت خرائط الطقس نشاطاً ملحوظاً للرياح على فترات متقطعة في معظم أنحاء الجمهورية، مما قد يسهم في تلطيف الأجواء لفترات قصيرة لكنه يتداخل مع نسب الرطوبة العالية.