سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

تحدثت الفنانة حنان سليمان عن عدد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية بداية من سبب عدم زواجها مرة أخرى بعد رحيل زوجها، وعلاقتها بابنها وتجربة الأمومة، وكواليس أبرز أعمالها الفنية، ورأيها في الأجور، وأمنيتها في تقديم أدوار جديدة، إلى جانب استعادتها ذكريات بداياتها في السينما مع كبار النجوم.

سبب عدم زواجها بعد رحيل زوجها

وقالت حنان سليمان خلال لقائها فى برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” ، أن رحيل زوجها الكاتب والصحفي حسام فارس غيّر مسار حياتها بالكامل، مؤكدة أنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى بسبب المسؤوليات الكبيرة التي تحملتها بعد وفاته.

وأوضحت أنها كرّست حياتها لرعاية نجلها يحيى ووالدتها الراحلة، وهو ما جعل أسرتها تحتل المرتبة الأولى في حياتها طوال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها لم تجد الشخص الذي تشعر أن وجوده سيضيف إليها أو يشاركها تلك المسؤوليات، مؤكدة أن ابتعادها عن الزواج لم يكن رفضًا للفكرة، وإنما نتيجة طبيعية للظروف التي عاشتها.

حنان سليمان: الأمومة غيرت شخصيتي

وتحدثت حنان سليمان عن تجربة الأمومة، مؤكدة أنها كانت نقطة تحول حقيقية في حياتها، إذ جعلتها تنظر للأمور بطريقة مختلفة، وساعدتها على فهم طبيعة العلاقات الإنسانية بشكل أعمق.

وأضافت حنان سليمان ، أن علاقتها بابنها مرت بمراحل كثيرة، واعترفت بأنها كانت أمًا شديدة في بعض الأوقات بسبب خوفها عليه وتحملها المسؤولية بمفردها، لافتة إلى أن الأبناء مع مرور الوقت يتحولون إلى مصدر دعم واهتمام لأمهاتهم، مؤكدة أن علاقة الأم بابنها لا تنتهي مهما تقدم العمر.

حنان سليمان تتحدث عن كواليس يا رب ولد ورهبة الوقوف أمام الكبار

واستعادت الفنانة حنان سليمان ذكريات مشاركتها في فيلم "يا رب ولد"، مؤكدة أنها كانت تشعر برهبة كبيرة في بداية مشوارها، خاصة أثناء الوقوف أمام نجوم كبار مثل فريد شوقي وكريمة مختار.

وأشادت بالدعم الذي تلقته من الفنانة إسعاد يونس والمخرج عمر عبد العزيز، مؤكدة أن هذا العمل شكّل محطة مهمة في حياتها الفنية، وكان بداية حقيقية لانتقالها من المسرح إلى السينما والدراما.

حنان سليمان دوري فى اللون الأزرق شخصية من قلب الواقع

وعن مشاركتها في مسلسل "اللون الأزرق"، أوضحت حنان سليمان أن شخصية "راوية" لم تكن مخيفة بالنسبة لها، لكنها كانت تمثل تحديًا فنيًا، لأنها تجسد نموذجًا موجودًا بالفعل في المجتمع.

وأكدت أن الشخصية تحكم على الأمور من وجهة نظرها الخاصة، ولا تستوعب طبيعة مرض حفيدها، وهو ما يعكس جانبًا إنسانيًا موجودًا في كثير من الأسر، مشيرة إلى أن العمل ناقش القضية بصورة واقعية.

حنان سليمان: مسلسل «الضوء الشارد» كان تحديًا كبيرًا

كما كشفت حنان سليمان أنها لم تكن المرشحة الأولى لدورها في مسلسل "الضوء الشارد"، موضحة أن أكثر من فنانة اعتذرت عن المشاركة قبل أن يُعرض عليها الدور.

وأكدت أن الشخصية كانت مختلفة تمامًا عن طبيعتها، إذ جسدت امرأة نصابة ومخادعة، وهو ما اعتبرته من أكبر التحديات التي خاضتها خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أن نجاح العمل ظل حاضرًا حتى اليوم.

حنان سليمان عن الأجور .. «فيه أدوار أشتغلها ببلاش»

وتطرقت حنان سليمان إلى ملف الأجور، مؤكدة أنها لا تجيد التفاوض على المقابل المادي، لكنها في الوقت نفسه تؤمن بأن هناك أدوارًا تستحق تقديمها مهما كان المقابل.

وقالت إن بعض الشخصيات الجيدة والممتعة فنيًا تجعلها مستعدة للمشاركة فيها حتى دون النظر إلى الأجر، لأن القيمة الفنية بالنسبة لها تظل الأهم.

حنان سليمان تتحدث عن تكريمه تكريمها وذكريات والدتها

وتحدثت الفنانة عن تكريمها في إحدى الفعاليات الرسمية بحضور السيدة انتصار السيسي، مؤكدة أن هذا التكريم كان من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياتها، ولم تكن تتوقعه.

وأضافت أنها فور صعودها للتكريم تذكرت والدتها الراحلة، مؤكدة أن الفضل فيما وصلت إليه يعود إلى تربيتها ودعمها الدائم لها، مشيرة إلى أنها ما زالت تشعر بوجود والدتها في تفاصيل حياتها اليومية، وأن فقدان الأم من أصعب التجارب التي لا يمحوها الزمن.