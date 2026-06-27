1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بختام تعاملات الأسبوع، لتكسر مستوى 4000 دولار للأوقية بعد أن تراجعت دونه لأول مرة منذ نوفمبر 2025، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وجاء هذا الصعود ليعكس محاولات المعدن الأصفر التعافي بعد موجة هبوط حادة استمرت عدة أسابيع، مدفوعة بتوقف تراجع الأوقية العالمية واستقرار نسبي في الأسواق المالية، مع بقاء العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة على المدى الطويل.





أسعار الذهب في مصر اليوم

وفي سوق الصاغة، واصلت أسعار الذهب تعافيها المدعوم بصعود الأوقية عالمياً، رغم استمرار بعض الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وضعف الطلب المحلي.

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم وفق آخر التحديثات على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6628.57 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 5800 جنيه للجرام (الأكثر انتشاراً).

سعر الذهب عيار 18: 4971.43 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 3866.67 جنيهاً للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 46400 جنيه.

وزاد سعر الجنيه الذهب بنحو يزيد على 1000 جنيه ، بينما قفز عيار 21 من أدنى سعر سجله خلال الشهر الجاري وهو 5650 جنيها بنحو 150 جنيها.



مستوى 4000 دولار للأوقية

يعد مستوى 4000 دولار للأوقية من أبرز المستويات الفنية التي راقبتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، حيث حافظ الذهب على التداول فوقه لفترة طويلة قبل أن ينجح البائعون في كسره خلال جلسة اليوم.

ويعتبر هذا المستوى بمثابة خط دفاع نفسي للمعدن الأصفر، حيث يمثل نقطة توازن بين قوى العرض والطلب، وتجاوزه للأعلى يعزز ثقة المستثمرين في استمرار الصعود، بينما كسره يفتح الباب أمام موجة هبوط جديدة.

أسباب صعود الذهب عالمياً

جاء صعود الذهب فوق مستوى 4000 دولار مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:

توقف موجة الهبوط: بعد سلسلة من التراجعات الحادة، نجح الذهب في تكوين قاعدة سعرية قوية فوق مستوى 4000 دولار.

استمرار التوترات الجيوسياسية: رغم الهدوء النسبي، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، مما يدفع المستثمرين للتحوط بالذهب.

مشتريات البنوك المركزية: لا تزال البنوك المركزية تواصل شراء الذهب لتنويع احتياطياتها، مما يوفر دعماً هيكلياً للأسعار.

التراجع التاريخي للذهب من القمم

كان الذهب قد سجل مستويات تاريخية مرتفعة خلال الأشهر الماضية مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، حيث تجاوز حاجز 6000 دولار للأوقية في مارس الماضي، إلا أن موجة التصحيح الحالية دفعت الأسعار إلى التخلي عن جزء كبير من مكاسبها المسجلة منذ بداية العام، قبل أن يبدأ الذهب في التعافي خلال الأيام الأخيرة.



تأثير صعود الذهب عالمياً على السوق المحلي

انعكس صعود الذهب عالمياً بشكل مباشر على الأسعار في السوق ، حيث ارتفع عيار 21 إلى 5800 جنيه للجرام، مدعوماً بزيادة الأوقية عالمياً، ورغم ذلك، لا تزال بعض العوامل تحد من وتيرة الصعود، وعلى رأسها:

استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يقلل من تكلفة استيراد الذهب.

ضعف الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية نتيجة التقلبات السعرية.

منافسة البنوك للذهب من خلال رفع العائد على شهادات الادخار.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يٌتوقع أن يواصل الذهب تحركاته العرضية فوق مستوى 4000 دولار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستكون العامل الأكثر تأثيراً في تحديد مسار الذهب، فإذا أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم، فقد يدفع ذلك البنك الفيدرالي إلى تثبيت أو خفض الفائدة، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.