إنجي شرف تحسم الجدل حول وفاتها.. وتكشف حقيقة مرضها

حسمت الفنانة إنجي شرف الجدل المثار خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعرضها لحادث خطير ووفاتها، إلى جانب تداول أنباء أخرى عن إصابتها بمرض خطير.

وخرجت إنجي شرف لتوضح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تمت للواقع بصلة، وأنها بخير ولم تتعرض لأي حادث كما أشيع.

وكتبت الفنانة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «مساء الخير عليكم، فيه أخبار متداولة كتير عنى، إنى عملت حادثة موت، وإنى عندى مرض خطير والعياذ بالله، وإنى اتوفيت، وأخبار لا تمت لى بشيء».

وأضافت الفنانة موضحة حقيقة الحادث: «الحمد لله أنا كويسة وزى الفل، عملت حادثة بسيطة فى طريق السخنة أنا وصاحبتى وعدت بخير، وربنا لطف بينا الحمدلله».

وأكدت إنجى شرف أن الأخبار التى تحدثت عن وفاتها أو إصابتها بمرض خطير لا تمت للحقيقة بصلة، مشددة على أنها تتمتع بحالة صحية جيدة، وأن الحادث الذى تعرضت له مر بسلام دون أضرار خطيرة.

وطالبت الفنانة جمهورها ومتابعيها بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة التى تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاعتماد على ما تعلنه بنفسها أو المصادر الرسمية.

كانت الفنانة إنجى شرف أعربت عن اشتياقها للعودة للساحة الفنية بعد غياب عامين، معلنة مشاركتها قريبًا فى أكثر من عمل فنى.

وأوضحت «شرف»، خلال منشور لها على «فيسبوك»، أنها تفتقد التمثيل وزملاء مهنتها، مشيرة إلى أن ظروفها الخاصة هى التي تسببت فى ابتعادها عن الشاشة عامين، معتزمة العودة قريبًا.



