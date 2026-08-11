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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة شقيق الفنان والمخرج يوسف المنصور

يوسف المنصور
يوسف المنصور
علا محمد

أعلن المخرج والفنان يوسف المنصور عن وفاة شقيقه عبر حسابه علي موقع الفيسبوك للتواصل الإجتماعي.

وكتب يوسف المنصور عبر فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون
أخويا الكبير توفى أرجوكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".


ويذكر ان مسرحية الحكاية سعيدة تعد أول الأعمال التى يقدمها يوسف منصور بالسعودية، بينما قدمت مسرحية رحلة دولية بالقصيم، ويعتبرها يوسف المنصور خطوة إخراجه بفنانين سعودين هي محطة هامة له بعد أن قدم العديد من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا بمصر، كمسرحية أفراح القبة للأديب العالمي نجيب محفوظ ومسرحية الحفيد للأديب عبد الحميد جودة السحار.

وقدم العديد من المسرحيات والأفلام الرؤاية القصيرة والمسلسلات.

المخرج والفنان يوسف المنصور الفنان يوسف المنصور يوسف المنصور يوسف المنصور عن وفاة شقيقه مسرحية الحكاية سعيدة

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