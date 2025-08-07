منتخب مسرح جامعة بني سويف يقدم عرض محاكمة السيد آرثر ميلر

أعلن الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تقديم منتخب مسرح الجامعة ، عرض “محاكمة السيد آرثر ميللر” إخراج يوسف المنصور، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح الطليعة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الجامعية وخاصة الأنشطه الفنية باعتبارها من الركائز الأساسية لتنمية شخصية الطلاب ، لافتا إلى أن الأنشطه الفنية، مثل الرسم، والمسرح، والتصميم، تفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتعبير عن الذات، وتمنح الطلاب فرصة للتواصل مع الآخرين خارج الإطار الأكاديمي. كما تسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتطوير المهارات القيادية والعمل الجماعي، كما أنها تعزز الانتماء للمؤسسة التعليمية، مما ينعكس إيجابًا على التحصيل العلمي والتوازن النفسي.