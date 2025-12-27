تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز ايتاي البارود لتعرضه لحادث

قال رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة، إن جميع اللجان بدأت في العمل ماعدا اللجنة ٤٠ بـ ايتاي البارود وجاري التواصل مع رئيس اللجنة، حيث أنه لم يصل حتى الآن إلى اللجنة، نتيجة تعرضه لحادث تصادم.

وأوضح رئيس لجنة متابعة قنا، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، وانتظام جميع العمل باللجان الفرعية، متابعا: اللجنة لم تتلقي اي شكاوي أو مخالفات منذ بداية اليوم.

ولفت رئيس لجنة متابعة محافظة الإسكندرية، إلى أن جميع الزملاء تواجدوا داخل اللجان منذ الصباح دون وجود أي شكوى.