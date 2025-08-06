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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. التجهيز لانطلاق حملة الموجة 27 لإزالة التعديات

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء حازم عزت سكرتير عام مخافظة بني سويف ، اجتماعاً تحضيرياً ، بحضور مسؤولى الإدارة العامة للأملاك ، والجهات المعنية من الوحدات المحلية والقطاعات والمديريات وجهات الولاية، ضمن خطة المحافظة للإعداد والتجهيز للموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

 

ناقش السكرتير العام، الخطوات والإجراءات اللازمة قبل بدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة،والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر ( أغسطس ، سبتمبر وأكتوبر2025 )،تبدأ بالمرحلة الأولى اعتبارا من  السبت المقبل 9 أغسطس الجاري وحتى 22 من نفس الشهر ، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر. 

 

تم الاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، وإعداد حصر لحالات التعدى "بحسب كل جهة ولاية" ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كل مراكز المحافظة، وتكليف كل جهة بالتحفظ على الأراضي التي تم إزالة التعدى عليها، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل وأثناء وبعد" وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.

 

كما أشار السكرتير العام إلى توجيهات محافظ بني سويف بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية لاستثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة.

بني سويف مدينة بني سويف الفشن

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