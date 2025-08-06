تنشيط السياحة.. بني سويف تستقبل فوج ألماني والسائحين في جولة بالكورنيش

استقبلت محافظة بني سويف "مساء أمس" فوجًا من السياح الألمان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على الخريطة السياحيةو كان في استقبالهم فريق من إدارة السياحة بالمحافظة ولجنة ادارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.



وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وفي هذا السياق، أضاف د.شريف حنفي، رئيس لجنة إدارة الكورنيش، أن استقبال الوفود السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات للسياح وتهيئة أفضل الأجواء لزيارتهم، حيث يأتي استقبال الأفواج كجزء من خطة المحافظة لتنشيط قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها بني سويف، من خلال تحسين الخدمات وتطوير الأماكن السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث قد تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لمدة خمس سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.