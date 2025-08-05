محافظ بني سويف يتابع أعمال اللجان في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

في ثاني أيام العملية الانتخابية، ومن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف ،أعمال اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025،وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية اعتبارا من التاسعة صباحا،وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وتحت الإشراف القضائي

واطمأن المحافظ _ خلال تفقده مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة التابع للشبكة الوطنية ، بدء عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف ، والتي تضم 371 لجنة فرعية داخل 368 مقر انتخابي ، تستقبل أكثر من 2 مليون 80 ألف ناخباً وناخبة ، حيث تابع المحافظ بدء توافد الناخبين " عبر بث مباشر" واصطفافهم أمام اللجان للمارسة حقهم الدستوري في الاقتراع والتصويت ببعض بقرى ومدن المحافظة

وكان المحافظ قد أصدر تكليفاته للأجهزة التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق

جاء ذلك في حضور : بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتورأشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة