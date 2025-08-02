أخبار بني سويف| فحص وعلاج 1650حالة .. وغلق مزلقان الشاملة بسبب إنشاء خط غاز بديل

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

فحص وعلاج 1650حالة وتقديم 4500 خدمة طبية بقافلة للصحة في بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا

مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بني سويف: غلق مزلقان الشاملة بسبب أعمال إنشاء خط غاز بديل

أعلنت محافظة بني سويف أنه نظرا للأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء خط غاز بديل ضمن مشروع كوبرى الشاملة على ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف

فقد تقرر غلق مزلقان الشاملة وذلك غدا السبت 2 أغسطس الجاري اعتبارا من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا ، وذلك لإتاحة الفرصة لإنهاء أعمال الحفر واللحام بمحيط تلك المنطقة

بني سويف: ضبط مخالفات تموينية بالمخابز والمحلات ومواد بترولية وسلع فاسدة

تلقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا من التموين، بشأن نتائج وجهود الحملات المتنوعة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية" خلال اليومين الماضيين" على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، وأيضا المرور على المستودعات ومحطات الوقود والمحلات والأنشطة التجارية بعدد من مراكز ومدن المحافظة

،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.