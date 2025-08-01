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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بني سويف: ضبط مخالفات تموينية بالمخابز والمحلات ومواد بترولية وسلع فاسدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا من التموين، بشأن نتائج وجهود الحملات المتنوعة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية" خلال اليومين الماضيين" على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، وأيضا المرور على المستودعات ومحطات الوقود والمحلات والأنشطة التجارية بعدد من مراكز ومدن المحافظة

 ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن ،أن تم قامت حملة تموينية من إدارة التجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تموين الشمال واسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 محطة تموين سيارات إحداها قامت  بتجميع حوالى 1600 لتر سولار بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء ، وتم ضبط إحدى المحطات لتصرفها فى حوالى 1300 لتر سولار ، بجانب ضبط إحدى طلمبات الرصيف غير المرخصة وتم ضبط حوالى 500 لتر سولار و حوالى 500 لتر بنزين 80 ، إضافة إلى التحفظ على حوالى 400 لتر زيوت سيارات بدون فواتير ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد  مستودعات البوتاجاز لعدم إعلانه عن الأسعار

وفى حملة لإدارة تموين ناصر للرقابة على الأسواق تم تحرير عدد 10 محاضر، حيث تم  ضبط 3650 لتر  زيت طعام مجهول المصدر بأحد السيارات والتحفظ على المضبوطات ، ومحضر لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير والتحفظ على كميات 2 طن  علف ، وعدد 50 كرتونه عصير باجمالى 1350 علبه عصير  واحد طن نخالة ، ومحاضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار  ، بالإضافة إلى حملة أخرى على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 31 محضرا لمخالفات (إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ، اعتراض حملة وعدم تمكينها من أداء عملها و تصرف في الدقيق و عدم إعطاء بون للمواطن وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعلان عن المواعيد)

فيما قامت ادارة حماية المستهلك بتشكيل حملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين والتي أسفرت عن ضبط عدد 65 علبة بويات منتهية الصلاحية معروضة بأحد المحلات للبيع  تم تحرير محضر بالمخالفة ،علاوة على تحرير 4 محاضرمحاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات تجارية

وفي حملة مماثلة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومحاربه السلع منتهية  الصلاحية ومجهولة المصدر، تم تحرير عدد 7 جنحة ،شملت ضبط عدد 57 قاروصة سجاير مجهولة المصدر باجمالي عدد 570 علبة سجاير تم التحفظ عليها ،و تم ضبط سلعة منتهية الصلاحية عبارةعن بويات ولاكيه داخل محل حدايد وبويات  ، علاوة على تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية و2 محضر لمحل أدوات كهربائية  لعدم الإعلان عن الأسعار

كما تشكلت من إدارة تموين ناصر للرقابة على المخابز البلدية للتأكد من القيام بالانتاج خلال المواعيد الرسمية والالتزام بالتعليمات والتى أسفرت عن تحرير 15 محضر لمخالفات ( التصرف فى 2  شيكارة دقيق بلدى ،إنتاج خبز ناقص الوزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،عدم وجود قائمة بالمخبز أثناء المرور ،و عدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، نظافة أدوات العجن بالمخبز

وقامت حملة تموينية من إدارة تموين الواسطى للمرور على المخابز البلدية بدائرة مكتب أنفسط ومحلات وبدالين تموينيين بالميمون عن طريق مكتب تموين الميمون وتم تحرير عدة تقارير ومحاضر  منها 21 محضر نقص وزن ،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم نظافة أدوات العجن و عدم إعلان عن المواعيد  ، ومحاضر (عدم وجود شهادة صحية ، غلق لبدال تمويني أثناء فترة العمل، عدم وجود سجل)

من جهته أكد المحافظ استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين

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