محافظ بني سويف يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدمج على مستوى الجمهورية

كرّم الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل الشهادات العامة والمحلية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام والتعليم الأزهري ،وأوائل الدبلومات الفنية وأوائل الثانوية لمدارس "Stem "وأوائل الشهادة الثانوية "دمج، التلمذة الصناعية ، مكفوفين" للعام الدراسي 2024/2025 ، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الديوان العام، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.

شهدت الاحتفالية حضور:" بلال حبش" نائب المحافظ،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية،الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى ،وبعض قيادات المديرية والإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية واولياء أمور الطلاب وأسرهم وذويهم.

وتقدّم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب المُكرمين على تفوقهم ،مطالباً إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للحفاظ على مستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم هو نتاج عمل جماعي لمنظومة كاملة ، قوامها التضحيات بالجهد والوقت من الأسرة ، إذ أن النجاح "لا يأتي صدفة أو فجأة" بل حصاد التزام واجتهاد ومثابرة وتعب ، موجها حديثه للطلاب قائلا( ما وصلتم إليه بجهدكم طموح مشروع وبلدكم تنتظر منكم الكثير ،لأنكم من تتسلمون راية القيادة في المستقبل فحافظوا عليها (،موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاعي التعليم العام والأزهرى لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.

من جهتها أعربت وكيل التعليم عن شكرها وتقديرها الكبير لحرص المحافظ "د. محمد هانى غنيم" على تكريم المتفوقين،بمختلف المراحل ،في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم ،وهو ما يعكس اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات ،خاصة وأن التكريم بمثابة الثمرة والمحصلة النهائية لكل الجهود التي تبذل في منظومة التعليم على مختلف المستويات الإدارية، كما يُشكل حافزا للاستمرار في النجاح ومواصلة التفوق لمستقبل أفضل.

في حين ثمّن رئيس المنطقة المركزية للأزهر، حرص المحافظ"د.محمد هانى غنيم"على تكريم المتفوقين، والذي يعد تكريما للمنظومة بأكملها من معلمين وأولياء أمور وطلاب وقيادات تعليمية، متمنيا مزيد من التفوق والنجاح لأبنائنا الذين نعتبرهم من الأبطال والمثابرين خاصة مع كثرة المواد المقررة عليهم في التعليم الأزهري وتنوعها ، مؤكدا على أجهزة المحافظة تحت قيادة المحافظ لا تألو جهدا فى سبيل دعم المنطقة فى الخروج بعملية الامتحان بالشكل اللائق ، ومثمنا دور قيادات المنطقة الذين بذلوا قصارى الجهد، وأن اليوم هو ثمرة لجهود الجميع.

وفي أجواء من البهجة والسعادة ،أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم،حيث عبر أولياء الأمور عن تقديرهم وامتنانهم لمحافظ بني سويف وحرصه على مشاركتهم فرحتهم بتكريم أبنائهم الأوائل سواء في التعليم الثانوي العام والأزهري والفني،مؤكدين على أن التكريم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة.

وفي ختام الاحتفالية ، حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأوائل بمختلف المراحل والنوعيات ، حيث استهل المحافظ التكريم بأوائل الجمهورية وهم :

1ــ يوسف سامى على مدرسة الشهيد سيد عبدالحفيظ أبوصير الثانوية إدارة الواسطى أول الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم

2ـــ وسام بكرى حسن الأولى على الجمهورية "دمج" علمي علوم _مدرسة دلاص الثانوية بإدارة ناصر

3ـــ منة الله مصطفى شحاته معهدفتيات اهناسيا المدينة الأولي على المحافظة - بمجموع 645 - بنسبة99.23% (سابع الجمهورية في الثانوية الأزهرية علمي



"بحسب البيان الوارد من المديرية والمنطقة "فقدضمت قائمة المكرمين " أوائل الثانوية العامة " علمي علوم وهم ":

يوسف سامى على مدرسة الشهيد سيد عبدالحفيظ أبوصير الثانوية إدارة الواسطى المركز الأول على الجمهورية

مارلين عزت اسحق مدرسة فصول التوفيق الثانوية الخاصة ادارة بنى سويف- المركز الثانى

محمد خالد على مدرسة سان مارك الثانوية الخاصة إدارة بنى سويف المركز الثالث

نيروز على عبدالعزيز مدرسة الدعوة الإسلامية ث الخاصة إدارة بنى سويف المركز الثالث مكرر

منه الله محمود عبدالفتاحمدرسة قمن العروس ث م بنات إدارة الواسطى المركز الثالث مكرر

روضة محمد سيد مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومى ث بنات إدارة ناصرالمركز الثالث مكرر

عمر محمد رجب مدرسة على بن أبى طالب ث بنين إدارة بنى سويف المركز الرابع

سما حمدى عبدالجواد مدرسة الدعوة الإسلامية ث الخاصة /إدارة بنى سويف المركز الرابع مكرر

منه عاطف سلامة محمدمدرسة بلفيا الثانوية المشتركة إدارة بنى سويف المركز الخامس

أسامة أنور توفيق /مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض ث بنين /إدارة ببا/ المركز الخامس مكرر





فيما ضمت قائمة المكرمين من أوائل الثانوية العامة "علمي رياضة كل من :

أحمد عمر أحمد /مدرسة الديوان الثانوية الخاصة لغات/ادارة بنى سويف- المركز الأول

مالك محمد سمير / مدرسة الرائد أحمد محمد عبده الثانوية الرسمية المتميزة لغات /إدارة بنى سويف- المركز الثانى

فادى ماهر ملاك /مدرسة سان مارك الثانوية الخاصة/إدارة بنى سويف- المركز الثالث

ياسمين عماد فتحى /مدرسة فصول ملحقة الدعوة الإسلامية لغات/ إدارة بنى سويف- المركز الرابع

عبدالرحمن محمود حسين /مدرسة طارق الحميلى الثانوية/إدارة ناصر- المركز الرابع مكرر

ايثار وائل محمد/مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومى ث بنات /إدارة ناصر- المركز الخامس



بينما ضمت قائمة المكرمين من أوائل الثانوية العامة من الشعبة الأدبية كل من :

عمر محمد تهامى /مدرسة الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة /المركز الأول_ إدارة بنى سويف

محمد عماد محمد /مدرسة فصول التوفيق الثانوية الخاصة / المركز الثانى- إدارة بنى سويف

شيماء محمد صادق /مدرسة دلهانس الثانوية العامة المشتركة/ المركز الثالث- إدارة الفشن

آية محمود سمير/مدرسة الثانوية الجديدة بنات /المركز الرابع _ إدارة بنى سويف

أيمن سيد عبد السيد مدرسة الدكتور جابر جاد الثانوية بنين المركز الرابع مكرر- إدارة ناصر

ضحى خالد محمد مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة المركز الخامس _إدارة بنى سويف

رحمه محمد نور مدرسة الشهيد عصام سالم ث بنات المركز الخامس مكرر- إدارة الفشن



في حين ضمت قائمة الأوائل للشهادة الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ٍStem" كل من : (أحمد إسماعيل محمد (شعبة العلوم ) - إدارة بنى سويف/ المركز الأول ، عمر يحيى محمد/ (شعبة الرياضيات )- إدارة بنى سويف - المركز الثانى)



بالإضافة إلى أوائل الشهادة الثانوية (دمج ، التلمذة الصناعية ، مكفوفين ) ، حيث فازت الطالبة :وسام بكرى حسن بالمركز الأول على مستوى الجمهورية " دمج" علمي علوم _مدرسة دلاص الثانوية بإدارة ناصر ، والطالب : إسلام عبد التواب عيسي _ المركز الأول _ التربية الفكرية " التلمذة الصناعية ، والطالبة : شروق سعد زايد _ المركز الأول _ النور للمكفوفين ببني سويف شرق النيل



بينما ضمت قائمة المكرمين من أوائل الدبلومات الفنية كل من :

منة عبدالغفار عبدالعزيز/ بنى سويف الثانوية الفنية بنات /إدارة بنى سويف/ الصناعي /المركز الأول

نورهان ناصرحسين/باروط التجارية بنات إدارة بنى سويف-تجاري/المركز الأول

مارينا نادى شكرى/بنى سويف الفنية التجارية المتقدمة المشتركة(جدارات)إدارة بنى سويف /تجاري -المركز الأول

مكارى رأفت اسحق / مدرسة الشهيد حسن أحمد مبروك / إدارة ببا- / الزراعي/المركز الأول

عمار أحمد مصطفى /الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى /إدارة بنى سويف - المركز الأول

سيف سيد جابر سيد /لثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى/ إدارة بنى سويف- التخصص المركز الأول مكرر



كما ضمت قائمة المكرمين من أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي ( مُبصرين) كل من :

منة الله مصطفى شحاته / معهدفتيات اهناسيا المدينة / المركز الأول - بمجموع 645 - بنسبة99.23%

سلام هشام عبد النعيم /معهد صفط راشين / المركزالثاني - بمجموع 640 بنسبة 98.46%

انجى شحته زيدان / معهد فتيات اهناسيا المدينة /المركزالثالث - بمجموع 639- بنسبة 98.31%

عبد اللطيف أحمد إبراهيم /معهد اهناسيا المدينة/ المركزالثالث مكرر- بمجموع 639- بنسبة 98.31%

على محمد سيد /معهد سمسطا/ المركزالخامس - بمجموع 638 - بنسبة 98.15%



وضمت قائمة المكرمين من أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي " مُبصرين" كل من :

ندى طارق محمد / معهد ف/ بنى سويف/ المركز الأول بمجموع572- بنسبة 96.95%

منى محمد على /معهد فتيات/ الشقر- المركز الثانى- بمجموع 563- بنسبة 95.42%

رحمة مصطفى عبد العال / معهد فتيات الواسطى /المركز الثالث- بمجموع 561 - بنسبة 95.08%

فاطمة محمد حسانين / معهد فتيات أبو صير الملق- المركز الرابع - بمجموع 560- بنسبة 94.92%

شيماء حرس أحمد /معهد فتيات الشقر/ المركز الخامس- بمجموع 558 - بنسبة 94.58%

عبد الرحمن فرج عبد الحميد /معهد دلهانس/ المركز الخامس مكرر- بمجموع 558- بنسبة 94.58%



وضمت قائمة المكرمين من أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي " كفيف" كل من :

كامل محمد كامل /معهد قاى- المركز الأول- بمجموع 411- بنسبة 74.73%

عبد الرحمن عبد المنعم شحات /معهد سدمنت الجبل - المركز الثانى- بمجموع 351 - بنسبة 63.82%

يوسف شعبان محمد /معهد قاى- المركز الثالث- بمجموع 337- بنسبة 61.27%وبالنسبة لأوائل الشهادة الإعدادية العامة فقد ضمت لوحة الشرف لأوائل المحافظة كل من :

مريم أسامة عبدالوهاب /مدرسة صلاح الدين فيوتشر- المركز الأول - إدارة بنى سويف

أحمد جمال فتحى / مدرسة الرياض ع بنين - المركز الأول مكرر- ادارة ناصر

حسام نبيل على /مدرسة أحمد زويل الرسمية - المركز الثانى- إدارة سمسطا

كنزى حسام عايد /مدرسة سان مارك الخاصة - المركز الثانى مكرر- إدارة بنى سويف

ريم هيثم محمد مدرسة أحمد زويل الرسمية - المركز الثانى مكرر - إدارة بنى سويف

يوسف محمد سيد مدرسة محمود حمد الرسمية- المركز الثانى مكرر- إدارة بنى سويف

سلمى محمود عبدالله مدرسة النيل الرسمية - المركز الثانى مكرر- إدارة الواسطى

ريناد عماد محمد /مدرسة النيل الرسمية - المركز الثانى مكرر- إدارة الواسطى

يمنى محمد عبدالحميد مدرسة الشهيد حسين عبدالقوى ع بنات- المركز الثانى مكرر- إدارة سمسطا

عمرو خالد مبروك /مدرسة السلطانى ع م- المركز الثانى مكرر- إدارة ببا

مريم فاروق مبروك مدرسة الشهيد أحمد عزت بالبكرية_الثانى مكرر- إدارة ببا

ايلاريا ناصر كامل /مدرسة بازيد للتعليم الأساسى - المركز الثانى مكرر- إدارة اهناسيا

ماريا مايكل مكرم مدرسة التوفيق الخاصة ع م - المركز الثانى مكرر- إدارة بنى سويف

فيرونيا أمجد عوض مدرسة التوفيق الخاصة ع م - المركز الثانى مكرر- إدارة بنى سويف

أحمد طارق محمد مدرسة الشهيد محمود حسن ع بنين - المركز الثانى مكرر- إدارة الواسطى

مازن عبدالحميد قناوى مدرسة عبدالصادق سلطان ع م - المركز الثانى مكرر- إدارة ناصر

لورا مجدى لبيب مدرسة سان مارك الخاصة لغات- المركز الثانى مكرر- إدارة بنى سويف

رحاب حسام جميل مدرسة حسن إسماعيل ع م بالدوالطة - المركز الثانى مكرر- إدارة بنى سويف



بينما شملت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية " مُبصرين" على مستوى المحافظة كل من :

مريم محمود ربيع معهد فتيات سمسطا الإعدادي- المركز الأول - بمجموع 510 - بنسبة 100%

مريم مختار جعيدى معهد فتيات طحا بوش الإعدادي - المركز الثانى - بمجموع 509 - بنسبة 99.8%

منة الله مؤنس حسين معهد فتيات العدوى النموذجى الإعدادي- المركز الثالث - بمجموع 508- بنسبة99.6%

ندى محمد حسن معهد فتيات سمسطا الإعدادي- المركز الثالث مكرر- بمجموع 508 - بنسبة 99.6%

إياد إبراهيم طه معهد العدوى النموذجى الإعدادي بنين- المركز الثالث مكرر - بمجموع 507 - بنسبة 99.4%

غادة رمضان سيد معهد فتيات العواونة الإعدادي- المركز السادس - بمجموع 507 - بنسبة 99.4%

حبيبية نبيل حفنى معهد فتيات قمبش الحمراء الإعدادي - المركز السادس مكرر - بمجموع 507- بنسبة 99.4%

رحمة أحمد على معهد فتيات قمبش الحمراء الإعدادي- المركز السادس مكرر- بمجموع 507- بنسبة 99.4%

سيف الدين أيمن سيدمعهد الواسطى الإعدادي بنين- المركز العاشر- بمجموع 506 - بنسبة 99.2%

ياسمين محمد يسين /معهد فتيات قمبش الحمراء الإعدادي - المركز العاشر مكرر - بمجموع 506- بنسبة 99.2%

مريم شعبان جابر معهد فتيات الشيخ محمود عبد اللطيف الشافع - المركز العاشر مكرر- بمجموع 506 - بنسبة 99.2%

هاجر أحمد أمينمعهد فتيات صفط راشين الإعدادي - المركز العاشر مكرر - بمجموع 506 - بنسبة 99.2%

هدى أحمد رمضان /معهد فتيات صفط العرفا الإعدادي - المركز العاشر مكرر- بمجموع 506- بنسبة 99.2%

بينما شملت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية "كفيف" على مستوى المحافظة كل من :

عمر عبد الرحمن فتحى معهد بدهل الإعدادي بنين- المركز الأول- بمجموع 415- بنسبة 88.3%

أسماء سامى رمضان معهد فتيات الشيخ محمد مندور الإعدادي- المركز الثانى- بمجموع 390 - بنسبة 83.0%

محمد حسانين حسين معهد صفط الخرسا الاعدادى بنين- المركز الثالث- بمجموع 356 - بنسبة 75.7%

زياد إبراهيم عبد الخالق معهد الواسطى الإعدادي بنين- المركز الرابع- بمجموع 352- بنسبة 74.9%

عباس عبد السلام عباس معهد اهناسيا المدينة الإعدادي بنين- المركز الخامس- بمجموع 299- بنسبة 63.6%