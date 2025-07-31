محافظ بني سويف يستعرض محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان لتنفيذ رؤية مصر 2030

واصلت وحدة السكان بمحافظة بني سويف، جهودها الميدانية في مجال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا السياق، عُقد اجتماع بمقر فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف ، بحضور الدكتور محمد فؤاد، مدير عام الفرع ، محمد البحيري مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة،الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومنسق السكان بالتأمين الصحي، الدكتور هاني أبو طالب استشاري المناظير والجهاز الهضمي، محمود عبد المنعم، منسق الأمانة الفنية لمبادرة المحافظة "1000 قائد سكاني"، ومن وحدة السكان بالمحافظة (محمد محمود ونهلة حمدي).

وتناول الاجتماع استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان، مع التركيز بشكل خاص على محور الرعاية الصحية، فيما تم الاتفاق على أهمية وسرعة إعادة تشكيل منسقي السكان بالإدارات التابعه للتأمين الصحي، وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور المحافظ رقم 1149 لسنه 2025،والتاكيد علي إعداد خطة عمل ربع سنوية، وإرسال بيان بالجهود والأنشطة المنفذة كل أول شهر بالتنسيق بين إدارات التأمين الصحي ووحدة السكان بالمحافظة .