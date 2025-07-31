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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| توريد 283 ألف طن قمح.. و628 مشروع تمكين اقتصادي لأبناء المحافظة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

توريد 283 ألف طن قمح ببني سويف.. والاكتفاء بصومعة سدس حتى نهاية الموسم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في منظومة التوريد الأقماح المحلية بالمواقع التي حددتها وزارة التموين للاستلام بعد  اقتصار أعمال التوريد على صومع سدس بمركز ببا ، ومراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق كافة المواقع الأخرى  بعد امتلاء السعات التخزينية بها وتخطي المستهدف وتزامنا مع قرب ختام  الموسم 15 أغسطس المقبل.

628) مشروع تمكين اقتصادي لأبناء محافظة بني سويف
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، عن تسليم 6628 مشروع تمكين اقتصادى، منذ بداية عمل جمعية الأورمان وحتى الآن.


وأكد رأفت السمان، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه مديرية التضامن الاجتماعى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة بني سويف، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء. 

وكيل أوقاف بني سويف للأئمة: المديرية تفتح أبوابها لكل صاحب فكر ورسالة
عقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف اجتماعًا موسعًا بديوان عام المديرية مع نخبة من الأئمة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والأئمة المتميزين علميًا ودعويًا، وأئمة المساجد الكبرى على مستوى المحافظة.

شهد الاجتماع حضور الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، وعدد من القيادات الدعوية بالمديرية، حيث استعرض فضيلة وكيل الوزارة دور الإمام المجدد في بناء الوعي، وضرورة الجمع بين التأصيل العلمي والواقع المعاصر، والعمل على تقديم خطاب دعوي وسطي مستنير يلامس قضايا الناس ويعبر عن سماحة الإسلام ومقاصده العليا.

بني سويف محافظ بني سويف توريد قمح

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