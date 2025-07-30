قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير رياض منصور: عزم بريطانيا الاعتراف بفلسطين «قرار تاريخي»
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقودنا إلى كارثة سياسية
ذكاء اصطناعي وحاسبات وطب بيطري وسياسة واقتصاد|مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق الكليات 2025
المريخ البورسعيدي يوضح تفاصيل مكاسبه من صفقة بيع إبراهيم عادل للجزيرة.. فيديو
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
معاون وزير التموين يكشف حقيقة عدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة|فيديو
لو الفيزا ضاعت أو اتسرقت.. خطوات استرجاعها وحماية أموالك من النصب الإلكتروني
برلمانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليمي
مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجات بخارية بالدقهلية
«زيلينسكي»: أوكرانيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع هولندا لإنتاج طائرات مُسيّرة
انهارت بالدموع على الهواء .. رولا سعد تشارك جمهورها بـ قصة أبكت الملايين |فيديوجراف
طريقة عمل محشي البصل بمذاق احترافي .. اعرفي الخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: المحافظ يهنئ اللواء أسامة جمعة بتجديد الثقة.. و يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

محافظ بني سويف يهنئ اللواء أسامة جمعة بتجديد الثقة مديرا للأمن
هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء أسامة جمعة  بمناسبة تجديد الثقة "مساعداً لوزير الداخلية_ مديراً لأمن بني سويف"، ضمن حركة تنقلات الشرطة للعام الحالي 2025 التي اعتمدها السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية مطلع الأسبوع الجاري

محافظ بني سويف يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، في حضور "بلال حبش" نائب المحافظ، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة لمحافظة بني سويف_والتي تشتمل على  تنظيم فعاليات  بهدف نشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس البورصة نشر الثقافة المالية والاستثمارية بالمحافظات

التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بمكتبه اليوم "الثلاثاء" رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، في حضور نائب المحافظ بلال حبش، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة للمحافظة، بهدف تنظيم فعاليات لنشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

ورحب محافظ بني سويف برئيس البورصة في زيارته للمحافظة، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها البورصة المصرية للمحافظات.
 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

صورة أرشيفية

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

متهمة

تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس الأسبق في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

هواتف المحمول

المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق

ترشيحاتنا

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية

أحمد فؤاد سليم

شكّل وجداني.. أحمد فؤاد سليم: تعلمت في الجيش النظام وترتيب الوقت

أحمد فؤاد سليم

مدرس استثنائي.. أحمد فؤاد سليم يروي كواليس بداية حبه للتمثيل

بالصور

طريقة عمل محشي البصل بمذاق احترافي .. اعرفي الخطوات

طريقة عمل محشي بصل
طريقة عمل محشي بصل
طريقة عمل محشي بصل

عيش البطاطس .. أسهل وصفة لعمل الأكل الصحية

طريقة عمل عيش البطاطس
طريقة عمل عيش البطاطس
طريقة عمل عيش البطاطس

لماذا عليك تجربة العلاج بالأعشاب والمكملات الطبيعية

العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب
العلاج بالأعشاب

يسبب الإغماء والوفاة .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري الكاملة

أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري
أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

بكاء رولا سعد

انهارت بالدموع على الهواء .. رولا سعد تشارك جمهورها بـ قصة أبكت الملايين |فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد