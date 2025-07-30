أخبار بني سويف: المحافظ يهنئ اللواء أسامة جمعة بتجديد الثقة.. و يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

محافظ بني سويف يهنئ اللواء أسامة جمعة بتجديد الثقة مديرا للأمن

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء أسامة جمعة بمناسبة تجديد الثقة "مساعداً لوزير الداخلية_ مديراً لأمن بني سويف"، ضمن حركة تنقلات الشرطة للعام الحالي 2025 التي اعتمدها السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية مطلع الأسبوع الجاري

محافظ بني سويف يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، في حضور "بلال حبش" نائب المحافظ، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة لمحافظة بني سويف_والتي تشتمل على تنظيم فعاليات بهدف نشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس البورصة نشر الثقافة المالية والاستثمارية بالمحافظات

التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بمكتبه اليوم "الثلاثاء" رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، في حضور نائب المحافظ بلال حبش، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة للمحافظة، بهدف تنظيم فعاليات لنشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

ورحب محافظ بني سويف برئيس البورصة في زيارته للمحافظة، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها البورصة المصرية للمحافظات.

