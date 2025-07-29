محافظ بني سويف يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم ، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، في حضور "بلال حبش" نائب المحافظ، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة لمحافظة بني سويف_والتي تشتمل على تنظيم فعاليات بهدف نشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

ورحب المحافظ برئيس البورصة، في زيارته لبني سويف، والتي تأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها البورصة المصرية للمحافظات ، حيث من المقرر أن أن يفتتح المحافظ فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر "البورصة للتنمية في بني سويف" ،والذى تنظمه البورصة_ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء_ ، لدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في كافة المحافظات وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.