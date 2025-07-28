لتأهيل منازل الريف.. محافظ بني سويف يبحث انطلاق أعمال مبادرة سكن كريم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات التحضيرية لإعادة تأهيل وتطوير المنازل ضمن أعمال مبادرة "سكن كريم"، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمكتبه مع وفد من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ.

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل الخاصة بالمؤسسة، بشأن البدء في تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير عدد من المنازل في قرية دير الحديد التابعة لمركز الفشن، وذلك كخطوة أولى ضمن المبادرة.

وأكد المحافظ أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعظيم الاستفادة من جهود منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منظومة التنمية على مستوى المحافظة.

ونوّه بأن وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التي أطلقتها محافظة بني سويف، تهدف إلى تعظيم الدور المؤثر للمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.