برلماني: متابعة تنفيذ توصيات المنتدى تؤكد جدية الدولة في الاستجابة لتطلعات المواطنين

أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالرسائل والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توجيه الحكومة بتنفيذ توصيات منتدى 2026، مؤكداً أن حديث الرئيس عن المواطن المصري وشباب مصر وأبنائها من ذوي الهمم يعكس اهتماماً واضحاً ببناء الإنسان المصري، وترسيخ مبدأ أن المواطن يظل محور اهتمام الدولة والغاية الأساسية من مختلف جهود التنمية.

وأكد الحديوي أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار الحوار والتواصل مع المواطنين، ومتابعة القضايا التي تشغل الرأي العام، يمثل أهمية كبيرة في تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لا سيما مع التوجيه بنشر توصيات المنتدى مصحوبة بجداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يضمن متابعة التنفيذ وتحويل التوصيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

اهتمام الرئيس بتوسيع برامج إعداد النشء والشباب

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن إلى أن اهتمام الرئيس بتوسيع برامج إعداد النشء والشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع المسؤولين وطرح أفكارهم وتطلعاتهم، يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرات الأجيال الجديدة، وحرصها على إعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف النائب علاء سليمان الحديوي أن توجيهات الرئيس بإبراز النماذج المصرية المتميزة من النابغين والمتفوقين، والاحتفاء بإنجازاتهم في الميادين والأماكن العامة، تحمل رسالة مهمة مفادها أن النجاح والتفوق يستحقان التقدير والاحتفاء، وأن الاستثمار في العقول الشابة والمواهب الواعدة يمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة.

كما ثمّن الحديوي اهتمام الرئيس بأبنائنا من ذوي الهمم، وخاصة توجيهاته ببناء منظومة وطنية متكاملة لتوفير الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، إلى جانب التأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعزز مبدأ تكافؤ الفرص وترسخ حق جميع المواطنين في المشاركة الكاملة في المجتمع.

واختتم النائب علاء سليمان الحديوي تصريحه بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز في حديث الرئيس السيسي هي التقدير الحقيقي لشعب مصر العظيم، والاعتراف بدوره في مواجهة التحديات والمضي قدماً نحو المستقبل، مشدداً على أن قوة الدولة المصرية تنبع من وعي شعبها وتماسكه وإصراره على البناء والعمل.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وممثلي الشعب والمجتمع المدني، حتى تتحول التوجيهات الرئاسية ومخرجات المنتديات إلى برامج تنفيذية ونتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، قائلاً إن المواطن المصري سيظل دائماً أساس التنمية وهدفها الأول.