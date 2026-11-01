بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. مستقبل وطن ينظم احتفالية خاصة للطفلة ميار عثمان

قرر حزب مستقبل وطن تنظيم احتفالية خاصة لتكريم الطفلة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة، وذلك عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، تقديرًا لتفوقها وتميزها.

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي لحزب مستقبل وطن في التجمع الخامس، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات الحزب.

ووجّه الحزب الدعوة لحضور الاحتفالية، التي تأتي احتفاءً بالطفلة ميار عثمان وتقديرًا لإنجازها في تحدي القراءة، وما حققته من تميز يعكس قدرات النشء المصري.

وتأتي هذه الاحتفالية في أعقاب تكريم الرئيس السيسي للطفلة ميار عثمان، في إطار الاهتمام بالنماذج المتميزة من الأطفال والشباب وتشجيع التفوق والتميز العلمي والثقافي.