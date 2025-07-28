توزيع ماكينات خياطة علي عدد من السيدات في محافظة بني سويف

نجحت جمعية الأورمان فى توزيع (10) ماكينات خياطه علي بعض السيدات من جميع مراكز ومدن محافظة بني سويف.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، ان تسليم ماكينات الخياطة يعمل على تحسين حياة الاسر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة ما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان هذا الدعم جاء إيمانا من جمعية الاورمان بالدور الذي تلعبه المرأة المعيلة ومحاولة من البيت في تخفيف الأعباء التي تقع على عاتقها، مؤكدًا ان توزيع الماكينات ضمن مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة.

وأوضح أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

تعاون وثيق بين الجمعية والمحافظة

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود جمعية الاورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى والتى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة بني سويف من توزيع مساعدات موسمية واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالاضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية .