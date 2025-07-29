أخبار بني سويف.. المحافظ يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية ويبحث انطلاق أعمال مبادرة سكن كريم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد للتطوير، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث الإسلامي، وتعزيز دور هذه المعالم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

وخلال الزيارة تابع محافظ بني سويف مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، واستمع لما تم إنجازه منذ بدء العمل في مارس الماضي ، حيث تتضمن الأعمال تطوير البنية التحتية والواجهات، والزخارف، والمرافق، وأعمال الخشب والرخام، والأثاث، وأنظمة الصوت والضوء، بالإضافة للخدمات المتكاملة التي سيتم توفيرها للمصلين والزائرين، والتي رُوعي فيها الحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية من أجل الحفاظ على الطابع الديني والأثري للمسجد.

لتأهيل منازل الريف.. محافظ بني سويف يبحث انطلاق أعمال مبادرة سكن كريم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات التحضيرية لإعادة تأهيل وتطوير المنازل ضمن أعمال مبادرة "سكن كريم"، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمكتبه مع وفد من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ.

توزيع ماكينات خياطة علي عدد من السيدات في محافظة بني سويف

نجحت جمعية الأورمان فى توزيع (10) ماكينات خياطه علي بعض السيدات من جميع مراكز ومدن محافظة بني سويف.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، ان تسليم ماكينات الخياطة يعمل على تحسين حياة الاسر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة ما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .