محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة حيال شكاوى ومطالب المواطنين خلال لقاء الأسبوع الماضي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الأسبوع الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، متابعة مطلب تقدم به أحد المواطنين عن أهالي قرية مثلجهان،يتضرر فيها من ندرة مياه الري بترعة قفطان الغربية بسسمطا ،بسبب بعض تعديات لوصلات غير قانونية لمخالفين من خلال مواسير لتوصيل المياه إلى بعض الأراضي بالزمام الصحراوي ، بجانب حاجة الترعة إلى أعمال تطهير وتعميق المنسوب "وذلك بحسب ماورد بالشكوى "

حيث أفادت الوحدة المحلية بسمسطا أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الري لحصر التعديات للعرض على السبد المحافظ بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالدبوان العامـ لإدراجها في الحملة المكبرة لإزالة التعديات، مع تكليف الري بسرعة اتخاذ ما يلزم لتطهير وتكريك الترعة وتعميق منسوبها ، حيث أكد مسؤولو الري أن أعمال التطهير سوف تتم خلال أسبوع ،حيث صدر أمر التشغيل.

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا أيضًا أنه تم معاينة شكوى بعض المزارعين بزمام قرية دشاشة من تسرب مياه مالحة ناتجة عن صرف زراعي لبعض أراض خارج الزمام، وإعداد تقرير فني بمقترحات وحلول لإجراءات يمكن تنفيذها ، وذلك تمهيدا لعرضها على الوزارات والجهات المعنية من وزارتي الري و الزراعة وجهاز التعمير للتغلب على تلك المشكلة.

فيما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بشأن شكوى بعض أهالي قرية البرانقة بمركز ببا ، من تعد أحد المواطنين على حرم الطريق ببناء مخالف "بروز سلم ووضع كشك" وذلك بدون ترخيص من الوحدة المحلية ، حيث تم إزالة المخالفة ورفع الكشك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.