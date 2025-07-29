محافظ بني سويف يهنئ اللواء أسامة جمعة بتجديد الثقة مديرا للأمن



هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء أسامة جمعة بمناسبة تجديد الثقة "مساعداً لوزير الداخلية_ مديراً لأمن بني سويف"، ضمن حركة تنقلات الشرطة للعام الحالي 2025 التي اعتمدها السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية مطلع الأسبوع الجاري

جاء ذلك، خلال زيارته " اليوم" لمقر مديرية الأمن ، حيث هنأ المحافظ مدير الأمن بتجديد الثقة ، مؤكدا أهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة المصرية بجانب قواتنا المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن داخليا وخارجيا،و دعم جهود الدولة تنمويا وخدميا.

من ناحيته أعرب مدير الأمن ،عن تقديره وشكره للمحافظ على التهنئة بتجديد الثقة، والتي تعكس حرص أجهزة المحافظة على تعزيز جهود الشرطة بالمحافظة، ومؤكدًا استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات .