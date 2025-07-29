محافظ بني سويف يبحث مع رئيس البورصة نشر الثقافة المالية والاستثمارية بالمحافظات

التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بمكتبه اليوم "الثلاثاء" رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، في حضور نائب المحافظ بلال حبش، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة للمحافظة، بهدف تنظيم فعاليات لنشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

ورحب محافظ بني سويف برئيس البورصة في زيارته للمحافظة، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها البورصة المصرية للمحافظات.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر "البورصة للتنمية في بني سويف"، الذي تنظمه البورصة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في كافة المحافظات وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.